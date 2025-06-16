محافظ القليوبية يترأس اجتماع مجلس المناطق الصناعية لتعزيز فرص التنمية ودعم المستثمرين

ترأس المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، إجتماع مجلس المناطق الصناعية، مؤكداً أن الدولة تبذل كل جهد لدعم المناطق الصناعية، مُشيراً إلى أن المناطق الصناعية تُعد أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الإقتصادية وخلق فرص عمل جديدة للشباب علاوة على خلق بيئة جاذبة للإستثمار لتحفيز النمو الإقتصادي.



وناقش الإجتماع أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين داخل المناطق الصناعية بالمحافظة، إلى جانب سُبل تذليل المعوقات وتوفير مناخ مُحفز للإستثمار الصناعي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدولة بدعم قطاع الصناعة وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية، وأشار "المحافظ" إلى أن الدولة تولي إهتماماً بالغاً بقطاع الصناعة بإعتباره قاطرة التنمية، مُوجهاً بضرورة تذليل كافة المعوقات أمام المُستثمرين وتوفير بيئة عمل محفزة تسهم في تحقيق التنمية الإقتصادية المُستدامة بالمحافظة.

وفي هذا الصدد تم الموافقة خلال الإجتماع على تخصيص قطعة أرض على مساحة ٩٣٥ مترا لصالح جمعية مستثمري منطقة الشروق الصناعية لإستخدامها كمبنى إداري للمنطقة.

جاء الإجتماع بحضور المستشار صلاح سالم المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للإستثمار والمشروعات، والمهندس مجدي الحناوي رئيس جمعية مستثمري منطقة الشروق، والمهندس علي عودة وكيل وزارة الإسكان بالقليوبية وومثلى الأجهزة المعنية.