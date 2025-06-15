المشدد 5 سنوات لعاطل ابتز فتاة بنشر صورها وتهديدها بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة ، الدائرة الثالثة، متهمًا بتهديد فتاة وابتزازها بإفشاء أمور مخدشة للحياء بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.



صدر حكم محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسى، ومحمد سيد عبد العال وأحمد رأفت الملكى وأمين أحمد عبد الحافظ وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.

وكان قد تبين من أمر الإحالة أن المتهم "محمود ر ع"، 28 سنة، مقيم منشية الحرية ثان شبرا الخيمة، في غضون عام 2024 بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية، هدد المجني عليها "أ ص ع"، كتابة، بإفشاء أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب وبتكليف الحصول على منفعة، بأن راسلها بوسيلة من وسائل الإتصالات بصورها الشخصية التي هددها بنشرها.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليا، وذلك بأن التقط لها بجهاز هاتف مزود بكاميرا صورًا شخصية لها في مكان خاص، تحصل عليها دون علمها ورضائها ليهددها بما يخدش الشرف على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تبين من أمر الإحالة، أن المتهم أزعج المجني عليها بأن أرسل إليها رسائل التهديد موضوع الاتهام الأول على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهم أنشأ وأدار حساب بأن استعمل وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي ليهددها ونشر تلك الصور التي تحصل عليا على النحو المبين بالتحقيقات.