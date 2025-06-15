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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية: تنسيق كامل مع الأجهزة التنفيذية لضمان سير امتحانات الثانوية بسلاسة

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

تابع المهندس ايمن عطيه محافظ القليوبية، منذ ساعات الصباح الأولى بدء انطلاق امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025، من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة، والتي بدأj اليوم الأحد الموافق 15 يونيو، وتستمر حتى 10 يوليو المقبل، متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع الطلاب والطالبات أبناء المحافظة وذلك بحضور اللواء ايهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد واللواء عبد اللطيف ابو الخير مستشار المحافظ للازمات. 


وأكد محافظ القليوبية على متابعة مديري الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، والتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري إدارات المرور والحماية المدنية والتأمين الصحي، والإسعاف، ورؤساء قطاعات المرافق، الكهرباء والمياه، والقيادات التنفيذية والأمنية وممثلي الجهات المعنية، لتلبية احتياجات أعمال الامتحانات وتأمين مسارها، وتوفير وسائل الراحة اللازمة لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين.

كما أكد محافظ القليوبية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع المرور لمنع تكدس وانتظار السيارات أمام اللجان، وتوفير المناخ المناسب للطلاب والطالبات لأداء الامتحانات، والحفاظ على أعلى مستوى من الشفافية والنزاهة والرقابة المشددة لضمان إتمام الامتحانات على مستوى المحافظة على أكمل وجه.

من جانبه، أوضح مصطفي عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه تم تجهيز 104 لجنة أساسية يؤدي بها 50 ألفاً و 213 طالباً وطالبة الإمتحانات هذا العام.

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