رئيس منطقة القليوبية الأزهرية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الثانوية

تفقد اليوم السبت الشيخ سعيد أحمد خضر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، يرافقه عادل الصياد موفد قطاع المعاهد لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بلجنة قليوب المشتركة، والتى تضم طلاب معاهد بنين قليوب وقلما، وطالبات معهد فتيات قليوب.



وشدد رئيس الإدارة المركزية للمنطقة على المحافظة على انتظام اللجان وتطبيق التعليمات وتوفير الجو المناسب للطلاب

رافق رئيس الإدارة المركزية للمنطقة خلال تفقد اللجان أحمد ربيع متابع المنطقة أشرف عمر موجه بإدارة كفر شكر، إيمان شعلان موجه بإدارة طوخ، والشيخ أحمد محمد حسن خضر رئيس اللجنة أدى طلاب القسم العلمى الإمتحانات اليوم فى مادة الفيزياء.



وأكد خضر أن الامتحانات منتظمة وتسير بصورة طيبة وبلا معوقات وتتخذ الإجراءات وتنفذ التعليمات والأسئلة فى مستوى الطلاب ومن داخل المنهج، مشدداً على تنفيذ جميع التعليمات والإجراءات وتوفير الجو المناسب للطلاب.