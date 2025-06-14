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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مقتـ.ل عنصر إجرامي وإصابة آخر فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالقليوبية

المتهمون
المتهمون
مصطفى الرماح

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط عناصر بؤر إجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة بالقليوبية، ولقي أحدهم مصرعه وأصيب آخر عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.

أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة" بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام بؤر إجرامية بنطاق محافظة القليوبية تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للاتجار بها وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة.  
     


عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى. 

وقد أسفر التعامل عن مصرع أحدهم وإصابة آخر (محكوم عليهما بالسجن فى جنايات "قتل - سلاح - إطلاق أعيرة نارية")، وضبط باقى عناصر تلك البؤر وبحوزتهم أكثر من 63 كيلو جراما من المواد المخدرة المتنوعة "شادو ، هيدرو، آيس، هيروين، بودر، حشيش" 2100 قرص مخدر – 5 قطع أسلحة نارية " 2 بندقية آلية،  بندقية خرطوش، فرد خرطوش طبنجة")، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 
بأكثر من 26 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة.

الأجهزة الأمنية بؤر إجرامية المواد المخدرة الأسلحة النارية القليوبية

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