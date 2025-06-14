الداخلية تداهم أوكار العناصر الإجرامية بـ 3 محافظات

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسيوط، وأسوان، ودمياط، عدة حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أسفرت جهود الحملات فى مديرية أمن أسيوط عن ضبط 17 قضية جلب مواد مخدرة، ضُبط خلالها (5 كيلو جرامات من مخدر الحشيش - أكثر من 4 كيلو جرامات من مخدر الشابو – قرابة كيلو جرام من مخدر الهيروين – عدد من الأقراص المخدرة"، بحوزة 18 متهما “لـ 15 منهم معلومات جنائية”، وكذا ضبط 97 قطعة سلاح نارى “بدون ترخيص” (17 بندقية آلية – 19 بندقية خرطوش– 61 فردا محليا)، بحوزة 90 متهما “لـ 27 منهم معلومات جنائية”، وتنفيذ 603 أحكام قضائية متنوعة.



وفى مديرية أمن أسوان، تمكنت جهود الحملات من ضبط 6 قضايا جلب مواد مخدرة، ضُبط خلالها "أكثر من 7 كيلو جرامات من مخدر الحشيش – 6 كيلو جرامات من مخدر البانجو - كمية من مخدرى الشابو، والهيروين” بحوزة 8 متهمين “لـ3 منهم معلومات جنائية”، وكذا ضبط قطعة سلاح نارى "بدون ترخيص" (فرد محلى)، وتنفيذ 629 حكما قضائيا متنوعا.

ونجحت الحملات فى مديرية أمن دمياط في ضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة، ضُبط خلالها “أكثر من 7 كيلو جرامات من مخدر الحشيش – أكثر من 10 كيلو جرامات من مخدر البانجو – 13 كيلو جراما من مخدر الهيدرو - كمية من مخدر الهيروين”، وكذا ضبط 2 قطعة سلاح نارى "بدون ترخيص"، و2 فرد محلى، بحوزة 4 متهمين "لـهم معلومات جنائية".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار ضبط جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.