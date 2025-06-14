تجهيز 24 استراحة لملاحظى الثانوية العامة بالقليوبية

أعلن مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، أنه تم تجهيز 24 استراحة مخصصة للملاحظين والقائمين على امتحانات الثانوية العامة.



وقال عبده إن الاستراحات منها 12 استراحة للرجال و12 استراحة للسيدات، بواقع 2 استراحة لـ 12 إدارة على مستوى المحافظة، وذلك حرصًا على توفير جميع سبل الراحة للعاملين في الامتحانات خلال فترة انعقادها.

وأوضح وكيل الوزارة أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الأجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية لضمان انتظام سير الامتحانات دون معوقات.

وأشار إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات المعنية، لتأمين العملية الامتحانية وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء اختباراتهم بسهولة ويسر.

وأوضح مصطفى عبده أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائرة صحية في كل لجنة من لجان سير الامتحانات.

ولفت إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة سير الامتحان، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، وربطها أيضًا بغرفة عمليات المحافظة، والوزارة لمتابعة سير الامتحانات، والتدخل الفوري لحل أي طارئ قد يحدث.