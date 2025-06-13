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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

طوارئ وتجهيز اللجان لاستقبال امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية

لجان امتحانات الثانوية العامة
لجان امتحانات الثانوية العامة
إبراهيم الهواري

أعلنت محافظة القليوبية رفع درجة الاستعدادات والتنظيمية لاستقبال امتحانات الثانوية العامة المقرر عقدها في الفترة من 15 يونيو الجاري إلى 10 يوليو المقبل.


وقد بلغ عدد المتقدمين لامتحان الثانوية بمحافظة القليوبية هذا العام بلغ 54267 طالب وطالبة علي عدد لجان 125 لجنة على مستوى المحافظة.
وقال المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أنه عقد اجتماعاً موسعاً، مع الأجهزة المعنية لمُتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي، في إطار الحرص على توفير بيئة آمنة ومُنظمة تضمن سير الامتحانات بسلاسة وشفافية.
وخلال الاجتماع، شدد المحافظ، على ضرورة التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم وكافة الجهات المعنية لضمان جاهزية اللجان والنظافة العامة وتأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابات مع الالتزام بتوقيتات دخول الطلبة للِجان وتسليم أوراق الامتحانات للطُلاب في المواعيد المحددة.
وأكد على ضرورة توافر المراوح والإضاءة الجيدة داخل جميع اللجان، مع جاهزية فرق الطوارئ في مُختلف القطاعات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين اللجان، بالإضافة إلى توفير مولدات كهرباء احتياطية بجوار كل لجنة على مستوى المحافظة للتعامل الفوري حال حدوث أي طارئ، مع تأجيل كافة أعمال الصيانة على مستوى المحافظة لعدم انقطاع التيار الكهربائي طوال فترة الامتحانات.
ووجه المحافظ، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية بالمحافظة، بهدف توفير الرعاية الصحية اللازمة داخل مقار اللجان لضمان سير الامتحانات في سهولة وأمان، وكذلك سرعة الانتهاء من تجهيز الاستراحات المُخصصة لاستقبال المُشاركين في أعمال الامتحانات من خارج المحافظة، مع توفير جميع وسائل الراحة لاستقبال المراقبين ورؤساء اللجان، مؤكدا على توفير المرافق والخدمات الأساسية بهذه الاستراحات. 
كما وجه المحافظ التنسيق المُستمر بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم وغرف التعليم بكافة أنحاء المحافظة لمُتابعة سير الامتحانات والتعامل الفوري مع أي طارئ.

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