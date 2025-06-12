فيديو رقص مثير.. ننشر أقوال فتاة القليوبية ضحية الابتزاز

كشف أمر الإحالة تفاصيل واقعة تهديدة فتاة القليوبية ونشر صور وفيديوهات من أجل ابتزازها.

وقالت الضحية، بانها على اثر محادثات فيما بينها وبين المتهم من خلال تطبيق واتس اب فقام الأخير اثرها بارسال مقطع فيديو لإحدى السيدات حال تراقصها وحتى تمام التعرى بأن هددها بنشر ذلك أن لم ترضخ لطلباته والمرسلة اليها كتابياً بطلب مبلغ مالي حدد قدرة بالتحقيقات لمنع نشر ذلك الفيديو وكان ذلك مصحوبًا، بتهديدها وابتزازها بطلب مبلغ مالي.



قال محمد رشوان، محامي فتاة القليوبية التي تعرضت إلى إفشاء أمور مخدشة بالشرف ونشر مقطع فيديو وتهديدها، أن المحكمة قررت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.

وأكد، رشوان، في تصريحات لصدى البلد، أنه تم تقديم مذكرة للنيابة العامة بإحالة القضية إلى المحكمة لاتهامه بنشر فيديوهات وصور خاصة بموكلتي، مؤكدًا أن النيابة العامة قررت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات محبوس، عقب القبض عليه.

قررت جهات التحقيق، إحالة شخص للمحاكمة لاتهامه بـ إفشاء أمور مخدشة بالشرف ونشر مقطع فيديو لفتاة في القليوبية.

وأسندت النيابة العامة، للمتهم كريم .أ. أنه في غضون عام 2025 بمحافظة القليوبية هدد المجني عليها كتابة بإفشاء أمور مخدشة بالشرف ونشر مقطع فيديو وذلك بأن أرسل إليها رسائل نصية عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي ( واتس اب) تتضمن عبارات تقوية بنشر ذلك المقطع المصور لإحدى السيدات ومصحوبة بطلب كتابي ألا وهو دفعها تسليم نقدي بمحادثتهم لقاء عدم نشر ذلك المقطع وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم هدد المجني عليها سالفة الذكر بإنشاء مقطع فيديو لإحدى السيدات والملتقطة بمكان خاص وذلك لحملة على إعطائه مبالغ نقدية لقاء عدم نشره لذلك المقطع وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما حاز المتهم بقصد العرض مقطع فيديو بإحدى السيدات خادشة للحياء العام، تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها سالفة الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات.

كما اعتدى على مبادئ القيم الأسرية للمجني عليها سالفة الذكر منتهكاً حرمة حياتها، استخدم حساباً خاصاً على شبكة معلوماتية أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي واتس آب، بهدف ارتكاب الجريمة.



