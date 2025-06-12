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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

عرضها على الطب الشرعي..حبس شاب عشريني لاتهامه بالتحرش بصغيرة في زفتي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

أصدر المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز زفتي بفتح باب التحقيق في واقعة الاعتداء علي صغيرة والتحرش بها علي يد شاب عشريني أثناء إجازة عيد الاضحي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

دور جهات التحقيق 


كما وجهت النيابة العامة بحبس الشاب المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات وتفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث وسماع أقوال الطفلة وأفراد أسرتها وشهود عيان الواقعة فضلا عن سرعة عرض الطفلة الصغيرة علي الطب الشرعي.

تحرك عاجل من النيابة 

وكانت أسرة طفلة صغيرة في نهاية العقد الأول من عمرها تقدمت ببلاغ رسمي ضد شاب عشريني مقيم بعزبة السيدة ميمونة التابعة لكفر شبرا اليمن، بمركز زفتى بمحافظة الغربية بالتحرش ومحاولة هتك عرضها، مستغلًا وجوده بالقرية خلال إجازة العيد، حيث وقعت الواقعة المؤسفة ثالث أيام عيد الأضحى.

تفاصيل الواقعة 

 تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة زفتى، التابع لمديرية أمن الغربية، بلاغًا من أسرة الطفلة المجني عليها ر. أ. ر. ح، يفيد بتعرضها لهتك عرض على يد شاب جار لهم يدعى الـ. ش. م. ر، يبلغ من العمر 20 سنة ، وذلك أثناء تواجده في منزل أسرته بالقرية.

اتهام الأسرة إلي الشاب 

وأفادت أسرة الطفلة في بلاغها رسمي  أنه استدرج الشاب الطفلة إلى مكان بعيد عن الأنظار، ثم قام بكتم أنفاسها والاعتداء عليها بطريقة وحشية، بعد تجريدها من ملابسها، وقد فوجئت الطفلة بهذا التصرف الإجرامي الذي ترك آثارًا نفسية وجسدية بالغة، وذلك علي حد تعبير جد الطفلة.

بلاغ رسمي 

 
كما حرر أسرة  الطفلة محضرًا بمركز شرطة تحت رقم 11128 مركز زفتى، وتم إخطار اللواء محمد عاصم ، مدير إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، والذي وجه بسرعة ضبط المتهم والتحقيق في الواقعة، واخطار النيابة العامة.

سقوط المتهم 

وبتقنين الإجراءات الأمنية وباعدد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكنت الأجهزة الأمنية  تحت قيادة العقيد محمد صقر رئيس فرع البحث الجنائى بزفتي والسنطة ومعاونه المقدم أحمد رمزي وقوات من الشرطة السرية والنظامية من  ضبط الشاب المتهم واقتياده إلى ديوان قسم الشرطة للتحقيق، وسط حالة من الغضب والذهول سادت بين أهالي القرية.

اهل الطفلة يطالبون بالقصاص 


واضاف في تصريحات صحفية جد الطفلة، رغم المحاولات التي بذلتها أسرة المتهم لإقناع أسرتنا -ويقصد أسرة الطفلة- بالتنازل عن المحضر، إلا أن الأسرة أكدت تمسكها الكامل بحق طفلتهم، مشيرًا إلى أن ما حدث لا يمكن السكوت عنه أو التساهل فيه، مطالبة الجهات المعنية باتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق المعتدي.

ضغوطات علي أسرة الطفلة 

كما دعا عدد من أهالي القرية وحقوقيون إلى ضرورة تطبيق القانون بكل حزم على المتهم، وعدم السماح بأي ضغوط أو وساطات تؤدي إلى التهاون في مثل هذه القضايا التي تهدد أمن وسلامة الأطفال داخل المجتمع.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة .

قرار عاجل حبس شاب تحرش طفلة هتك عرض زفتي النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام

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