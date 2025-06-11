قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صيغة دعاء صلاة الحاجة الصحيح.. دار الإفتاء توضح الكلمات المستجابة
محامية تكشف مفاجأة في واقعة عريس الشرقية.. زواج غير قانوني
عمرو وردة يكشف كواليس أزماته مع اتحاد الكرة .. اتظلمت كتير
أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوياتها خلال شهرين وسط تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران
واشنطن بوست: حالة تأهب قصوى في أمريكا تحسبًا لهجوم إسرائيلي محتمل على إيران
صيغة الاستغفار الصحيحة لتحقيق الأمنيات.. رددها بعد الفجر وانتظر الفرج
دعاء قبل الفجر.. 9 كلمات تنقلك من ضيق العيش لسعة الرزق
موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر يونيو بالزيادة الجديدة
إيران تحذر أمريكا من عواقب "وخيمة" لأي عمل عسكري ضد طهران
شوبير يكشف عن اقتراب الزمالك من التعاقد مع 4 صفقات
الأهلي يبدأ تدريباته في ميامي.. وفتح المران لوسائل الإعلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بلاغ من أسرة طفلة ضد شاب عشريني بالتحر.ش بها في زفتى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

تقدمت أسرة طفلة في نهاية العقد الأول من عمرها ببلاغ رسمي ضد شاب عشريني مقيم بعزبة السيدة ميمونة التابعة لكفر شبرا اليمن، بمركز زفتى بمحافظة الغربية بالتحرش ومحاولة هتك عرضها، مستغلًا وجوده بالقرية خلال إجازة العيد، حيث وقعت الواقعة المؤسفة ثالث أيام عيد الأضحى.

تفاصيل الواقعة المؤسفة

تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة زفتى، التابع لمديرية أمن الغربية، بلاغًا من أسرة الطفلة المجني عليها ر. أ. ر. ح، يفيد بتعرضها لهتك عرض على يد شاب جار لهم يدعى الـ. ش. م. ر، يبلغ من العمر 20 سنة ، وذلك أثناء تواجده في منزل أسرته بالقرية.

وأفادت أسرة الطفلة في بلاغها رسمي  أنه استدرج الشاب الطفلة إلى مكان بعيد عن الأنظار، ثم قام بكتم أنفاسها والاعتداء عليها بطريقة وحشية، بعد تجريدها من ملابسها، وقد فوجئت الطفلة بهذا التصرف الإجرامي الذي ترك آثارًا نفسية وجسدية بالغة، وذلك علي حد تعبير جد الطفلة.

تحرك أمني سريع

كما حرر أسرة  الطفلة محضرًا بمركز شرطة تحت رقم 11128 مركز زفتى، وتم إخطار اللواء محمد عاصم ، مدير إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، والذي وجه بسرعة ضبط المتهم والتحقيق في الواقعة، واخطار النيابة العامة.

سقوط المتهم 

وبتقنين الإجراءات الأمنية وباعدد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكنت الأجهزة الأمنية  تحت قيادة العقيد محمد صقر رئيس فرع البحث الجنائى بزفتي والسنطة ومعاونه المقدم أحمد رمزي وقوات من الشرطة السرية والنظامية من  ضبط الشاب المتهم واقتياده إلى ديوان قسم الشرطة للتحقيق، وسط حالة من الغضب والذهول سادت بين أهالي القرية.

مطالبات بعدم التنازل وتحقيق العدالة

واضاف في تصريحات صحفية جد الطفلة، رغم المحاولات التي بذلتها أسرة المتهم لإقناع أسرتنا -ويقصد أسرة الطفلة- بالتنازل عن المحضر، إلا أن الأسرة أكدت تمسكها الكامل بحق طفلتهم، مشيرًا إلى أن ما حدث لا يمكن السكوت عنه أو التساهل فيه، مطالبة الجهات المعنية باتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق المعتدي.

تحرك جهات التحقيق 

كما دعا عدد من أهالي القرية وحقوقيون إلى ضرورة تطبيق القانون بكل حزم على المتهم، وعدم السماح بأي ضغوط أو وساطات تؤدي إلى التهاون في مثل هذه القضايا التي تهدد أمن وسلامة الأطفال داخل المجتمع.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة .

أمن الغربية اخبار محافظة الغربية هتك عرض اغتصاب تحقيقات النيابة العامة زفتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات .. تفاصيل عاجلة الآن

نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس .. موعدها وتفاصيلها

نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم ورقم الجلوس .. ظهرت بالدرجات

صورة أرشيفية

خمسيني يُنهي حياة أبنائه الثلاثة ويشـ نق نفسه في دار السلام بسوهاج

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي ..درجاتك هنا

كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات الجديدة 2025 خطوة بخطوة

كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات الجديدة 2025.. خطوة بخطوة

الزمالك

بعد تخلي ممدوح عباس.. 9 صفقات جديدة في الزمالك وتعديل عقود 5 لاعبين

انخفاض درجات الحرارة

كتل هوائية شمالية .. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة

ترشيحاتنا

حلم الميت يعطي الحي

حلم الميت يعطي الحي.. 5 أطعمة تعني الرزق.. والهم بهذه الفاكهة

احدى القوافل الدعوية

107 قوافل دعوية من الأوقاف تطوف محافظة قنا

هل أغاني أم كلثوم حرام

هل أغاني أم كلثوم حرام؟.. عالم أزهري يكشف 3 أحكام فقهية للفن

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكلاوى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكلاوى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكلاوى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكلاوى؟

طريقة عمل كريمة الطبخ بالبيت

طريقة عمل كريمة الطبخ بالبيت..
طريقة عمل كريمة الطبخ بالبيت..
طريقة عمل كريمة الطبخ بالبيت..

قبل أن تتناول الموز.. انتبه لهذه الآثار الجانبية المحتملة

قبل أن تتناول الموز .. انتبه لهذه الآثار الجانبية المحتملة
قبل أن تتناول الموز .. انتبه لهذه الآثار الجانبية المحتملة
قبل أن تتناول الموز .. انتبه لهذه الآثار الجانبية المحتملة

فستان خطف الأنظار.. إلهام شاهين بإطلالة فرعونية أنيقة

إلهام شاهين بإطلالة فرعونية مميزة من تصميم سيف العبيدي
إلهام شاهين بإطلالة فرعونية مميزة من تصميم سيف العبيدي
إلهام شاهين بإطلالة فرعونية مميزة من تصميم سيف العبيدي

فيديو

احتفالات النجوم بأمينة خليل

أمينة خليل تخطف القلوب.. نجوم الفن شاركوها الفرح في يوم الزفاف

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة أنا أنت.. فيديو

ملك زاهر

ادعولي.. ملك زاهر تكشف عن سبب دخولها المستشفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: معالي الناخب

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: الجوع والدم

المزيد