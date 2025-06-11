قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صيغة دعاء صلاة الحاجة الصحيح.. دار الإفتاء توضح الكلمات المستجابة
محامية تكشف مفاجأة في واقعة عريس الشرقية.. زواج غير قانوني
عمرو وردة يكشف كواليس أزماته مع اتحاد الكرة .. اتظلمت كتير
أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوياتها خلال شهرين وسط تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران
واشنطن بوست: حالة تأهب قصوى في أمريكا تحسبًا لهجوم إسرائيلي محتمل على إيران
صيغة الاستغفار الصحيحة لتحقيق الأمنيات.. رددها بعد الفجر وانتظر الفرج
دعاء قبل الفجر.. 9 كلمات تنقلك من ضيق العيش لسعة الرزق
موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر يونيو بالزيادة الجديدة
إيران تحذر أمريكا من عواقب "وخيمة" لأي عمل عسكري ضد طهران
شوبير يكشف عن اقتراب الزمالك من التعاقد مع 4 صفقات
الأهلي يبدأ تدريباته في ميامي.. وفتح المران لوسائل الإعلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد انفصالها الأخير.. 3 زيجات في حياة بشرى

بشري وخالد حميدة
بشري وخالد حميدة
أحمد إبراهيم

أثارت الفنانة بشرى حالة من الجدل الواسع داخل الوسط الفني بعد قرار انفصالها عن خالد محمود حميدة بعد زواج استمر لمدة عام.

ويرصد "صدى البلد في التقرير التالي قصة 3 أزواج في حياة الفنانة بشرى.

أزواج بشرى 

تزوجت الفنانة بشرى 3 مرات حيث خاضة تجربتين سابقتين قبل ان تعلن انفصالها من الثالث من ساعات قليلة. 

وكانت الزيجة الأولى من رجل الأعمال السوري عمرو رسلان عام 2010، وأنجبت منه طفلين قبل أن ينفصلا بعد خمس سنوات من الزواج.

الصداقة انتصر على الزواج 

أما الزيجة الثانية كانت من صديق طفولتها، رجل الأعمال سالم هيكل، الذي انفصلت عنه بعد ثلاث سنوات من الزواج، مؤكدة أن الصداقة انتصرت على الزواج.

وكان الزوج الأخير من رجل الأعمال خالد حميدة والذى كان يجمعهما صداقة قوية من قبل وتحولت هذه الصداقة الى حب وكلل بالزواج منذ عام تقريبا على الرغم من فارق العمر بينهما. 

بشرى تتحدث عن تعدد زيجاتها 

وبعد أيام من حفل الزفاف خرجت بشرى للحديث عن زواجها حيث علقت على الحديث عن تعدد زيجاتها، مؤكدة عدم تأثرها بالأمر وأنه يضحكها لأنها لم تصل إلى عدد زيجات الفنانة تحية كاريوكا، مشيرة إلى أن هذه الزيجة الثالثة لها والتي تتمنى أن تدوم.

وأضافت بشرى، خلال حوارها ببرنامج “حد النجوم”، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية “dmc”، أن الأفضل لديها أن تكون ناجحة في الطلاق على أن تكون فاشلة في الزواج، كما أن الأفضل أن تكون هناك علاقة صداقة ضمن حدود معينة بين والد أبنائها بدلًا من أن تكون العلاقة مسمومة ومليئة بالمشادات أمام الأطفال.

أكثر استعدادًا لأي موقف

وأكدت أن تجربتها في الحياة جعلتها أكثر استعدادًا لأي موقف، وهذه هي الفلسفة التي تتبعها، مشيرة إلى أنها لا تنتقد أو تحكم على الآخرين الذين لا يتبعون نفس فلسفتها ولكنها تشكر القدر الذي منحها فرصة الزواج ثم الطلاق، حيث تعتبر كل تجربة جزء من حياتها وتجربة تعلمها الكثير.

وعلقت ساخرة على اختياراتها قائلة: “اختياراتي مدمرة حياتي”، مشيرة إلى أن اختيارها لزيجاتها كان يتأثر بالمرحلة العمرية قبل الإنجاب وبعده والأهم هو أن يكون هناك أولوية لأولادها.

ونوهت بأنها تزوجت من شخص هادئ وآخر حيوي، لكنها لم تجد أن هذه الشخصيات تناسبها، مشددة على أنه ليس شرطًا أن يحبها الزوج، ولكن يجب أن تحبه هي بشكل كبير لتكون الحياة خالية من التمثيل، حيث أنها لا تسطيع التمثيل بعيدًا عن الكاميرا.

بشرى الفنانة بشرى أعمال بشرى انفصال بشرى وخالد حميدة خالد حميدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات .. تفاصيل عاجلة الآن

نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس .. موعدها وتفاصيلها

نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم ورقم الجلوس .. ظهرت بالدرجات

صورة أرشيفية

خمسيني يُنهي حياة أبنائه الثلاثة ويشـ نق نفسه في دار السلام بسوهاج

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي ..درجاتك هنا

كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات الجديدة 2025 خطوة بخطوة

كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات الجديدة 2025.. خطوة بخطوة

الزمالك

بعد تخلي ممدوح عباس.. 9 صفقات جديدة في الزمالك وتعديل عقود 5 لاعبين

انخفاض درجات الحرارة

كتل هوائية شمالية .. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة

ترشيحاتنا

المهندس داكر عبد اللاه عضو جمعية رجال الأعمال المصريين

رجال الأعمال المصريين: الرقم القومي للعقار سيجعل لكل وحدة رقم فريد خاص بها

بنك مصر

بنك مصر يساهم بـ50 مليون جنيه في مبادرة "كرتونة الخير" لدعم الأسر الأولى بالرعاية

البورصة المصرية

البورصة تحذر الشركات المقيدة من عدم الالتزام بإتاحة التصويت الإلكتروني خلال الجمعيات العامة

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكلاوى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكلاوى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكلاوى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكلاوى؟

طريقة عمل كريمة الطبخ بالبيت

طريقة عمل كريمة الطبخ بالبيت..
طريقة عمل كريمة الطبخ بالبيت..
طريقة عمل كريمة الطبخ بالبيت..

قبل أن تتناول الموز.. انتبه لهذه الآثار الجانبية المحتملة

قبل أن تتناول الموز .. انتبه لهذه الآثار الجانبية المحتملة
قبل أن تتناول الموز .. انتبه لهذه الآثار الجانبية المحتملة
قبل أن تتناول الموز .. انتبه لهذه الآثار الجانبية المحتملة

فستان خطف الأنظار.. إلهام شاهين بإطلالة فرعونية أنيقة

إلهام شاهين بإطلالة فرعونية مميزة من تصميم سيف العبيدي
إلهام شاهين بإطلالة فرعونية مميزة من تصميم سيف العبيدي
إلهام شاهين بإطلالة فرعونية مميزة من تصميم سيف العبيدي

فيديو

احتفالات النجوم بأمينة خليل

أمينة خليل تخطف القلوب.. نجوم الفن شاركوها الفرح في يوم الزفاف

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة أنا أنت.. فيديو

ملك زاهر

ادعولي.. ملك زاهر تكشف عن سبب دخولها المستشفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: معالي الناخب

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: الجوع والدم

المزيد