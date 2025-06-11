بعد انفصالها الأخير.. 3 زيجات في حياة بشرى

أثارت الفنانة بشرى حالة من الجدل الواسع داخل الوسط الفني بعد قرار انفصالها عن خالد محمود حميدة بعد زواج استمر لمدة عام.

ويرصد "صدى البلد في التقرير التالي قصة 3 أزواج في حياة الفنانة بشرى.

أزواج بشرى

تزوجت الفنانة بشرى 3 مرات حيث خاضة تجربتين سابقتين قبل ان تعلن انفصالها من الثالث من ساعات قليلة.

وكانت الزيجة الأولى من رجل الأعمال السوري عمرو رسلان عام 2010، وأنجبت منه طفلين قبل أن ينفصلا بعد خمس سنوات من الزواج.

الصداقة انتصر على الزواج

أما الزيجة الثانية كانت من صديق طفولتها، رجل الأعمال سالم هيكل، الذي انفصلت عنه بعد ثلاث سنوات من الزواج، مؤكدة أن الصداقة انتصرت على الزواج.

وكان الزوج الأخير من رجل الأعمال خالد حميدة والذى كان يجمعهما صداقة قوية من قبل وتحولت هذه الصداقة الى حب وكلل بالزواج منذ عام تقريبا على الرغم من فارق العمر بينهما.

بشرى تتحدث عن تعدد زيجاتها

وبعد أيام من حفل الزفاف خرجت بشرى للحديث عن زواجها حيث علقت على الحديث عن تعدد زيجاتها، مؤكدة عدم تأثرها بالأمر وأنه يضحكها لأنها لم تصل إلى عدد زيجات الفنانة تحية كاريوكا، مشيرة إلى أن هذه الزيجة الثالثة لها والتي تتمنى أن تدوم.

وأضافت بشرى، خلال حوارها ببرنامج “حد النجوم”، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية “dmc”، أن الأفضل لديها أن تكون ناجحة في الطلاق على أن تكون فاشلة في الزواج، كما أن الأفضل أن تكون هناك علاقة صداقة ضمن حدود معينة بين والد أبنائها بدلًا من أن تكون العلاقة مسمومة ومليئة بالمشادات أمام الأطفال.

أكثر استعدادًا لأي موقف

وأكدت أن تجربتها في الحياة جعلتها أكثر استعدادًا لأي موقف، وهذه هي الفلسفة التي تتبعها، مشيرة إلى أنها لا تنتقد أو تحكم على الآخرين الذين لا يتبعون نفس فلسفتها ولكنها تشكر القدر الذي منحها فرصة الزواج ثم الطلاق، حيث تعتبر كل تجربة جزء من حياتها وتجربة تعلمها الكثير.

وعلقت ساخرة على اختياراتها قائلة: “اختياراتي مدمرة حياتي”، مشيرة إلى أن اختيارها لزيجاتها كان يتأثر بالمرحلة العمرية قبل الإنجاب وبعده والأهم هو أن يكون هناك أولوية لأولادها.

ونوهت بأنها تزوجت من شخص هادئ وآخر حيوي، لكنها لم تجد أن هذه الشخصيات تناسبها، مشددة على أنه ليس شرطًا أن يحبها الزوج، ولكن يجب أن تحبه هي بشكل كبير لتكون الحياة خالية من التمثيل، حيث أنها لا تسطيع التمثيل بعيدًا عن الكاميرا.