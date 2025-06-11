لأول مرة.. عبيدة تقدم كليبين عن قصة واحدة بتوقيع المخرجة بتول عرفة

طرحت المطربة عبيدة برومو كليبين غنائيين عن قصة واحدة من جزأين، وهى الفكرة التي تقدم لأول مرة و هى بتوقيع المخرجة المصرية بتول عرفة، وإنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز للمنتج فهد الزاهد، وقد تم تصوير الكليبن في بودابست، وهما: كليب أغنية "كام فراق"، من كلمات إبراهيم محمد، وألحان أحمد أنور، وتوزيع الكشكي، وإشراف مدير التصوير أحمد عبد العزيز وكليب أغنية "قلبي دليل"، من كلمات خالد فرناس، وألحان كريم فتحي، وتوزيع إسلام غلاب، وبإشراف مدير التصوير أحمد عبد العزيز أيضًا، ويجمع الكليبان بين الدراما والغناء، حيث يكمل كل منهما الآخر.

عبيدة تقدم اغنية كام فراق

بينما تتناول أغنية "كام فراق" معاناة بطلة القصة مع الغربة من الوحدة والابتعاد عن الأهل، والتحديات التي تواجهها في بلد أوروبي يختلف كليًا عن البيئة العربية، تعكس الأغنية الثانية "قلبي دليل" قصة الحب التي جمعتها بحبيبها في الغربة بفضل الصدفة.

وقد حرصت المخرجة بتول عرفة على تقديم العمل بشكل درامي بأداء تمثيلي متميز، مستغلةً الطبيعة الخلابة في بودابست لتقديم مشاهد تناسب طبيعة القصة في كل كليب، حيث حولت شوارع بودابست للوحة فنية متكاملة باحترافية وتقنيات متقدمة.

تعاون مشترك

يُشكل المخرجة بتول عرفة والمنتج فهد الزاهد ثنائيًا فنيًا يسعى دائمًا إلى تقديم أفكار مبتكرة، كما سبق أن جمعا بين أمير الغناء العربي هاني شاكر ولنجمة اللبنانية كارول سماحة في كليبي "بقالي كتير" و"شكرًا"، اللذين حققا نجاحًا كبيرًا بتخطيهما 100 مليون مشاهدة على يوتيوب، وتصدرهما قائمة التريند لمدة شهر كامل.

يُعرض الكليبان بشكل منفصل لكنهما متصلان دراميًا، حيث تكمل أحداث الثاني قصة الأول. ويأتي هذا العمل ضمن مشروع المخرجة بتول عرفة الذي تتنقل فيه بين دول ومحافظات مختلفة لتقديم رؤية بصرية مغايرة عن المعتاد في الكليبات، مع الحفاظ على حبكة درامية تجعل العمل أشبه بفيلم قصير.

يُذكر أن التعاون بين المنتج فهد الزاهد والمخرجة بتول عرفة والمطربة عبيدة ليس الأول، فقد سبق أن جمعتهم أغنية "ضحتك بالدنيا"، من كلمات أحمد سامي محمد، وألحان خالد سلطان، وتوزيع هارون والتي تم تصويرها ومن المقرر طرحها قريباً.

المطربة عبيدة

المطربة عبيدة

المطربة عبيدة

المطربة عبيدة

المطربة عبيدة