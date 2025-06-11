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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

من الزواج إلى الطلاق.. ماذا حدث خلال عام بين بشرى وخالد حميدة؟

بشري وخالد حميدة
بشري وخالد حميدة
أحمد إبراهيم

أثارت الفنانة بشرى حالة من الجدل الواسع داخل الوسط الفني بعد قرار انفصالها عن زوجها خالد محمود حميدة وذلك بعد زواج لمدة عام ونرصد في التقرير التالي القصة الكاملة من زواجهما حتى الانفصال. 

بشري وخالد حميدة

زواج بشرى وابن محمود حميدة 

أعلنت بشرى عن زفافها منذ عام تقريبا، حيث أقيم حفلا أقتصر على الأصدقاء والمقربين في الساحل الشمالي من صديق الطفولة خالد حميدة. 

وكان يربط بشرى وخالد حميدة صداقة وشراكة منذ سنوات، وقالت في تصريحات لها من قبل إنه صديق الطفولة الذي قرر السفر وتطور مهاراته خارج مصر ولكنهما ظلا على تواصل.

بشري تعلق على تعدد زيجاتها 

وبعد أيام من حفل الزفاف خرجت بشرى للحديث عن زواجها حيث علقت على الحديث عن تعدد زيجاتها، مؤكدة عدم تأثرها بالأمر وأنه يضحكها لأنها لم تصل إلى عدد زيجات الفنانة تحية كاريوكا، مشيرة إلى أن هذه الزيجة الثالثة لها والتي تتمنى أن تدوم.

وأضافت بشرى، خلال حوارها ببرنامج “حد النجوم”، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية “dmc”، أن الأفضل لديها أن تكون ناجحة في الطلاق على أن تكون فاشلة في الزواج، كما أن الأفضل أن تكون هناك علاقة صداقة ضمن حدود معينة بين والد أبنائها بدلًا من أن تكون العلاقة مسمومة ومليئة بالمشادات أمام الأطفال.

بشري وخالد حميدة 

وأكدت أن تجربتها في الحياة جعلتها أكثر استعدادًا لأي موقف، وهذه هي الفلسفة التي تتبعها، مشيرة إلى أنها لا تنتقد أو تحكم على الآخرين الذين لا يتبعون نفس فلسفتها ولكنها تشكر القدر الذي منحها فرصة الزواج ثم الطلاق، حيث تعتبر كل تجربة جزء من حياتها وتجربة تعلمها الكثير.

وعلقت ساخرة على اختياراتها قائلة: “اختياراتي مدمرة حياتي”، مشيرة إلى أن اختيارها لزيجاتها كان يتأثر بالمرحلة العمرية قبل الإنجاب وبعده والأهم هو أن يكون هناك أولوية لأولادها.

ونوهت بأنها تزوجت من شخص هادئ وآخر حيوي، لكنها لم تجد أن هذه الشخصيات تناسبها، مشددة على أنه ليس شرطًا أن يحبها الزوج، ولكن يجب أن تحبه هي بشكل كبير لتكون الحياة خالية من التمثيل، حيث أنها لا تسطيع التمثيل بعيدًا عن الكاميرا.

بشرى وخالد حميدة 

فارق السن بين بشرى وخالد حميدة 

بينما كشفت بشرى حقيقة فارق السن بينها وبين زوجها الجديد وقالت خلال حلولها ضيفة على الإعلامية إيمان الحصري على شاشة DMC أنها فوجئت بتعليق الجمهور على حفل زفافها وكان من أغرب التعليقات هو فارق السن بينها وبين زوجها قائلة: " في تعليق ضحكنى جدا هو أن فرق السن بيني وبين جوزي 11 سنة، نفسي أعرف اللى كتب كدة شايفني ميمي شكيب يعني؟.

ونفت بشرى كل ما تردد بهذا الشأن وأكدت أن فارق السن ليس كبيرا وهي لا تنشغل بمثل هذه الأمور.

ولم يمر سوى بضعة أيام على زواجهما لتلاحقهما شائعات الطلاق، وكشفت بشرى عن قرار عاجل بشأن تصديها للشائعات التى تخرج عنها منها شائعات انفصالها عن زوجها خالد حميدة.

وقالت بشرى خلال لقاء ببرنامج et بالعربى : "قررت الاتفاق مع شركة عالمية لكشف الناس اللي بتعمل حملات سواء ضدي أو ضد أي فنان، حتى لو هسيب كل اللي ورايا وأركز في الموضوع ده. إحنا حوالينا حروب وبلاد بتصارع عشان تعيش، مش معقول نبقى بالتفاهة دي".

بشرى وخالد حميدة 

كما ردت بشرى، على شائعات طلاقها، قائلة: "بعد رابع يوم الفرح كان أول خبر نزل عن انفصالنا وكانت لجان إلكترونية مدفوعة".

وأضافت الفنانة، خلال لقائها ببرنامج سبوت لايت، تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على شاشة صدى البلد،: "أنا اتجوزت راجل هيجيب خبر أي حد مش عاجبني"، لافته: "لازم اللجان الإلكترونية تبطل اللي بتعمله".

بشرى وخالد حميدة 

من هو خالد محمود حميدة؟

خالد هو نجل زوجة الفنان محمود حميدة.

صاحب فكرة مشروع رقمنة أعمال الفنانين.

رجل أعمال يمتلك مشروعات خاصة به.

مهتم بصناعة الأفلام القصيرة والمهرجانات السينمائية.

زيجات بشرى السابقة

يُذكر أن بشرى خاضت تجربتين في الزواج من قبل.

الزيجة الأولى كانت من رجل الأعمال السوري عمرو رسلان عام 2010، وأنجبت منه طفلين قبل أن ينفصلا بعد خمس سنوات من الزواج.

الزيجة الثانية كانت من صديق طفولتها، رجل الأعمال سالم هيكل، الذي انفصلت عنه بعد ثلاث سنوات من الزواج، مؤكدة أن الصداقة انتصرت على الزواج.

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