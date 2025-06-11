فيلم رزق الهبل.. منى زكي تعيد التعاون مع كاملة أبو ذكري بعد 19 عاما

تستعد الفنانة منى زكي الى تصوير فيلمها الجديد بعنوان “رزق الهبل” خلال الأيام المقبلة بمجرد الانتهاء من التحضيرا والتجهيزات النهائية العمل.

ويأتى هذا العمل التعاون الثاني بين منى زكى والمخرجة كاملة أبو ذكري بعد غياب دائما 19 عاما منذ تقديم أول أعمالهما فيلم “عن العشق والهوى”.

تحضيرات فيلم منى زكي الجديد

أكدت المنتجة شاهيناز العقاد انه يتم حاليا عقد جلسات عمل مكثفة والتحضيرات لفيلم جديد يجمعهما بعنوان مؤقت "رزق الهبل" من تأليف جورج عزمي.

وأشارت شاهيناز العقاد الى انه سيبدأ تصوير الفيلم قريبا فور الإنتهاء من التجهيزات والتحضيرات المطلوبة والمعاينات الخاصة بأماكن التصوير حيث من المنتظر عرضه خلال العام الجاري.

ويعد فيلم "رزق الهبل" هو التعاون الثالث الذي يجمع بين مني زكي والمنتجة شاهيناز العقاد بعد فيلم "رحلة 404" و"أعز الولد" الذي سجل حضورا خاصا لمني زكي ضمن أحداثه، ومشاركتها في مسلسل "نمرة اثنين".

تدور أحداث الفيلم الجديد في إطار اجتماعي كوميدي، ويمثل عودة مني زكي للأدوار التي يغلب عليها الطابع الكوميدي مثل أدوارها في: "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، و"تيمور وشفيقة"، و"أبو علي"، و"من 30 سنة"، و"العنكبوت".