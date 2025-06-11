مبروك من كل قلبي.. دينا الشربيني تهنئ أمينة خليل على زفافها

هنأت الفنانة دينا الشربيني، صديقتها الفنانة أمينة خليل على زفافها ، معبرة عن سعادتها البالغة.

وشاركت دينا الشربيني، متابعيها لقطات من الحفل وهي ترقص مع العروس، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام وعلقت قائلة: "مبروك من كل قلبي، يرقص قلبي فرحًا وأنا أراكِ على وشك بدء فصل جديد في حياتك. أنتِ ليست فقط أختي، بل شريكتي في كل المغامرات، ورؤيتكِ مع شخص يجعل عينيكِ تلمعان بنفس الشرارة التي أراها دائمًا في عينيكِ هي هدية لا تقدر بثمن. أتمنى أن يكون زفافكِ بداية لعمر مليء بالضحك، الحب، والدفء. أتمنى لكِ حياة سعيدة إلى الأبد، وأنا لا أستطيع أن أكون أسعد من أجلِك."

حفل زفاف أمينة خليل

وأقامت أمينة خليل حفل زفافها الأحد الماضي، في أجواء رومانسية على إحدى جزر اليونان، بعد أن تم تأجيل الحفل عن موعده الأصلي الذي كان مقررًا في 31 مايو الماضي.



الحفل أقيم في فندق فاخر بإطلالة خلابة على البحر، وسط حضور عدد محدود من الأهل والأصدقاء المقربين. وحرصت أمينة خليل على تنظيم الحفل بنفسها ليكون مميزًا وبطابع أوروبي هادئ، بعيدًا عن صخب الإعلام.