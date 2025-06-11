سلمى أبو ضيف تحتفل بزفاف أمينة خليل .. شاهد

شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف، صورة جديدة لها من حفل زفاف الفنانة أمينة خليل، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وهنّأت سلمى أبو ضيف، أمينة خليل، وكتبت: “ألف مبروك القلب سعيد يارب حياتك الجديدة تكون مليئة بالحب والسعادة والبركة”.

حفل زفاف أمينة خليل

وأقامت أمينة خليل حفل زفافها الثاني الأحد الماضي، في أجواء رومانسية على إحدى جزر اليونان، بعد أن تم تأجيل الحفل عن موعده الأصلي الذي كان مقررًا في 31 مايو الماضي.



الحفل أقيم في فندق فاخر بإطلالة خلابة على البحر، وسط حضور عدد محدود من الأهل والأصدقاء المقربين. وحرصت أمينة خليل على تنظيم الحفل بنفسها ليكون مميزًا وبطابع أوروبي هادئ، بعيدًا عن صخب الإعلام.