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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أثار قلق جمهوره.. تامر حسني يكشف تفاصيل أزمة صحية يمر بها نجله

تامر حسني وأسرته
تامر حسني وأسرته
سارة عبد الله

شارك الفنان تامر حسني، ستوري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

واعتذر تامر حسني لعدم حضور حفل زفاف المطرب محمد شاهين، مشيرًا إلى أن السبب مرض ابنه وخضوعه لعمليات جراحية.

ستوري تامر حسني

وكانت الفنانة بسمة بوسيل وطليقة الفنان تامر حسني طالبوا بالدعاء لابنهما ادم بالشفاء، بعد تعرّضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية.

وشاركت بسمة بوسيل جمهورها منشور عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام من خلال خاصية الإستوري، “اللهم يا واسع الرحمة يا شافي يا كافي اشف عبدك الصغير ادم شفاء لا يغادر سقما .. اللهم ألبسه ثوب العافية وارفع عنه كل ألم ، وخفف عنه كل وجع واشرح صدره ويسر أمره .. اللهم احفظه بعينك التى لاتنام وبركنك الذى لا يضام واكفه بركنك القوي، وبارك فى عمره وصحته ونموه اللهم اجعل مرضه كفارة وطهورا وقر أعيننا برؤيته فى احسن حال عاجلا غير آجلا يا أرحم الراحمين”.  

تامر حسني يعلق على أنباء عودته لبسمة بوسيل

وأثار الفنان تامر حسني الجدل مؤخرًا بعد ظهوره في الفيديو الدعائي لحفله الأخير، وهو يحمل وشمًا يظهر أول حرف من اسم طليقته بسمة بوسيل، مما أعاد التساؤلات حول احتمال عودتهما مجددًا.


 وفي تصريحات  لبرنامج ET بالعربي خلال العرض الخاص لفيلمه ريستارت، علّق تامر على تلك الأنباء قائلًا: “لا، ما رجعناش، بس دي حروف عيلتي… يعني عيلتي دي مفيش أقرب.. فكرة التاتو كانت اقتراحًا من مخرج الإعلان حتى يتماشى مع طابع الكاركترات التي تؤدي موسيقى الروك.

ورغم نفيه عودته لبسمة بوسيل، أكد تامر احترامه ومحبته لها، قائلًا:

“بسمة دي بنتي الكبيرة، ومهما حصل، ومهما الناس لعبوا في دماغها، هي بنتي، ولا يمكن أقسى عليها… هي في دمي”.

وأضاف بهدوء: “أموت نفسي ولا أزعلها.. والله العظيم بتكلم من قلبي، ربنا يخليها، وعاملة مجهود كبير جداً مع الأولاد، وإن شاء الله ربنا يوفقها بكل خطوة بتعملها.

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