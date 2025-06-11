بعد غياب 10 سنوات.. مايا نصري تُحيي أولى حفلاتها بالسعودية في هذا الموعد

تستعد الفنانة اللبنانية الشهيرة مايا نصري للعودة إلى المسرح بعد غياب دام عشر سنوات، من خلال مشاركتها في حفل "نوستالجيا فورها" الذي سيُقام في جدة بتاريخ 13 يونيو الجاري.

و يُعد هذا الحفل الأول من نوعه في المملكة، حيث يجمع نخبة من نجوم الألفينات، منهم الفنان إيوان، الفنان ماساري، فرقة بلو، الفنان هيثم سعيد، الفنان يوسف العماني، والفنانة جنات، والفنان أحمد الشريف.

وأعلنت الجهة المنظمة للحفل، قائلاً: “نسعى من خلال هذا الحدث إلى استحضار ذكريات الجيل الذهبي وتقديم تجربة فنية فريدة لجمهورنا في جدة. بمشاركة فنانين مميزين مثل مايا نصري التي ستضيف للحفل طابعاً خاصاً يُعيدنا إلى أجمل لحظات الموسيقى العربية.”

أعمال مايا نصري

وبدأت مايا نصري مشوارها الفني عام 1999 ، وما لا يعرفه الكثير أن مايا نصري بدأت مشوارها كمذيعة ثم مطربة وبعد ذلك اتجهت للتمثيل وشاركت في بطولة عدة أفلام ومسلسلات.

وقدمت مايا نصري على مدار مسيرتها الفنية أربعة ألبومات وهي اخبارك ايه ولو كان لك قلب وازاي تعرفني وجاي الوقت.

كما شاركت مايا نصري في بطولة عدد من الأفلام منها خارج عن القانون وكود 36.