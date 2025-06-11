أمير المصري يهنئ أمينة خليل بعد زواجها في مصر

هنأ الفنان أمير المصري الفنانة أمينة خليل والمصور أحمد زعتر، خلال احتفالهما بزفافهما في اليونان بعد حفلتها الأولي في مصر .

وشارك أمير المصري الصور عبر حسابه على «انستجرام»: "زفاف عربي ضخم... على الطريقة اليونانية.. مبروك للثنائي الجميل أحمد زعتر وأمينة خليل، ما فيش كلام يوصف قد إيه أنا فرحان لكم".



حفل زفاف أمينة خليل

أقامت أمينة خليل حفل زفافها الثاني اليوم الأحد الماضي ، في أجواء رومانسية على إحدى جزر اليونان، بعد أن تم تأجيل الحفل عن موعده الأصلي الذي كان مقررًا في 31 مايو الماضي.



الحفل أقيم في فندق فاخر بإطلالة خلابة على البحر، وسط حضور عدد محدود من الأهل والأصدقاء المقربين. وحرصت أمينة خليل على تنظيم الحفل بنفسها ليكون مميزًا وبطابع أوروبي هادئ، بعيدًا عن صخب الإعلام.