نشرة الفن| أمينة خليل تحتفل بزواجها في اليونان.. والمشروع X يتصدر إيرادات العيد

نشر قسم الفن عدد من الأخبار خلال الساعات الماضية أبرزها:

جلسة تصوير أمينة خليل وزوجها في اليونان | شاهد

انطلق حفل الزفاف الثاني للفنانة أمينة خليل الذي يقام في اليونان برقصة عاطفية ومؤثرة مع والدها.

على أنغام بنت أبويا.. أمينة خليل ترقص مع والدها وزوجها في حفل زفافها الثاني في اليونان

تقيم أمينة خليل حفل زفافها الثاني اليوم الأحد، في أجواء رومانسية على إحدى جزر اليونان، وذلك بعد أن تم تأجيل الحفل عن موعده الأصلي الذي كان مقررًا في 31 مايو الماضي.

فيلم “المشروع X” يتصدر إيرادات ثالث أيام العيد

يواصل فيلم “المشروع X” بطولة النجم كريم عبد العزيز، وإخراج بيتر ميمي، تحقيق نجاح كبير في موسم عيد الأضحى، حيث يجمع بين الأكشن والإثارة في قصة مشوقة جذبته جمهور السينما.

تفاصيل قرعة التجديد النصفي لمجلس إدارة نقابة الموسيقيين| خاص

يستعد مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية لإجراء قرعة التجديد النصفي يوم 15 يونيو الجاري قبل إجراء الانتخابات في أغسطس المقبل.

رفض دعوى تشهير بقيمة 400 مليون دولار رفعها جاستن بالدوني ضد بليك ليفلي ورايان رينولدز

قضت محكمة فدرالية أميركية برفض دعوى التشهير التي تقدم بها الممثل والمخرج جاستن بالدوني ضد زميلته بليك ليفلي وزوجها الممثل رايان رينولدز، والتي طالب فيها بتعويض قدره 400 مليون دولار، على خلفية اتهامه بالتحرش الجنسي بها أثناء تصوير فيلم “It Ends With Us”.