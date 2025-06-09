رفض دعوى تشهير بقيمة 400 مليون دولار رفعها جاستن بالدوني ضد بليك ليفلي ورايان رينولدز

قضت محكمة فدرالية أميركية برفض دعوى التشهير التي تقدم بها الممثل والمخرج جاستن بالدوني ضد زميلته بليك ليفلي وزوجها الممثل رايان رينولدز، والتي طالب فيها بتعويض قدره 400 مليون دولار، على خلفية اتهامه بالتحرش الجنسي بها أثناء تصوير فيلم “It Ends With Us”.

وقال القاضي لويس ليمان في حيثيات الحكم إن التصريحات التي أدلت بها بليك ليفلي في شكوى رسمية أمام إدارة الحقوق المدنية تتمتع بالحماية القانونية، ولا تُعد تشهيرًا بموجب القانون.



كما فشل فريق بالدوني في إثبات أن بليك ليفلي أو زوجها ريان رينولدز أو صحيفة “نيويورك تايمز” تصرفوا بـ”سوء نية فعلي” عند نشر أو تداول تلك الاتهامات.

وشمل الحكم أيضًا رفض دعوى أخرى بقيمة 250 مليون دولار كان جاستن بالدوني قد رفعها ضد صحيفة “نيويورك تايمز” لنشرها تفاصيل الاتهامات.

من جهته، وصف فريق الدفاع عن بليك ليفلي الحكم بأنه “تبرئة كاملة”، مؤكداً اعتزامه المطالبة بتعويضات عن أتعاب المحاماة.



فيما لا يزال جاستن بالدوني ينفي صحة الاتهامات الموجهة إليه، ويحتفظ بحقه في تعديل بعض المطالبات القانونية قبل الموعد النهائي في 23 يونيو الجاري.