عمرو الليثي يشارك صورة من جدة مع السقا بعد الحج

شارك الإعلامي عمرو الليثي، صورة له من جدة بالسعودية بعد انتهاء موسم الحج رفقة الفنان أحمد السقا وطارق مخلوف.

وكتب الليثي عبر فيسبوك: “بعد أن انعم الله علينا بأداء فريضة الحج آخر ايام العيد ودعوة على الغداء في جدة من اخي وصديقي طارق مخلوف لي ولأخي الحبيب أحمد السقا”.

ستوري عمرو الليثي

وحرص عدد من الفنانين والمشاهير على مشاركة جمهورهم بعض الصور أثناء تواجدهم فى الحج، وظهر بعضهم مع أسرهم والبعض الآخر بمفرده، وهو ما نرصده فى التقرير التالى.

وشارك الفنان أحمد سعد، صورا من المدينة المنورة في السعودية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكان أحمد سعد داخل المسجد النبوي رفقة أستاذ الفقه سعد الدين الهلالي والشيخ خالد الجندي ورمضان عبد الرازق، وكتب: “الحبيب صلي الله عليه وسلم - لما يجمع الأحباب - استعداداً إلى الحج”.

بينما شاركت الإعلامية مفيدة شيحة جمهورها فيديو جديدا من داخل المسجد النبوي أثناء تأدية مناسك العمرة رفقة الإعلامية دعاء فاروق، وأعلنت من خلال البث استعدادها لأداء فريضة الحج.