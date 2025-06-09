أسعدتي روحي.. رولا خرسا توجه رسالة لدعاء فاروق بعد أداء الحج

وجهت الإعلامية رولا خرسا، رسالة لزميلاتها مفيدة شيحة، ودعاء فاروق بعد تأديتهما مناسك الحج.

وكتبت رولا خرسا عبر فيسبوك: “أنا حجيت من زمان الحمد لله وقضيت الفريضة اللي عليا بس السنة دي وانا بتفرج علي بوستات الصديقة دعاء فاروق من الحج وكانت معاها الصديقة مفيدة شيحة اللي أول مرة تحج.. حج مقبول يا حجة مفيدة، الحقيقة دعاء خلقت جوايا حالة حلوة كان لازم اكتب عنها… حسستني ان أنا بحج معاها او بمعني اصح روحي هي الي بتحج.. خدتني معاها خطوة خطوة في كل الشعائر.. في كل التفاصيل”.

وتابعت: “شكرا يا دودو .. دا وانتي قاعدة قدام الكعبة.. أنا دعيت كاني أنا الي قاعدة قدامها ربنا يكرمك لانك اسعدتي روحي”.

وكانت قد شاركت الإعلامية مفيدة شيحة جمهورها فيديو من داخل المسجد النبوي اثناء تأدية مناسك العمرة رفقة الإعلامية دعاء فاروق ،واعلنوا من خلال البث استعدادهم لأداء فريضة الحج.

وقالت مفيدة شيحة خلال البث انها كانت تتمني ان الذهاب لتأدية مناسك العمرة منذ وفاة والدتها خلال الأشهر الماضية لكنها انشغلت بالوفاة وبزواج ابنتها منة وان الإعلامية دعاء فاروق كان لها دور كبير فى تشجيعها على هذا الأمر.