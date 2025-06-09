هايدي موسى تطرح أغنية “مغرمة” بطريقة جديدة

بعد حملة ترويجية مختلفة على مواقع التواصل الإجتماعي، صدرت أحدث أغنيات الفنانة هايدي موسى بعنوان "مغرمة" على طريقة الفيديو كليب حصرياً على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

أغنية "مغرمة" عمل غنائي صيفي "فريش" باللهجة المصرية، وجاءت بقالب رومنسي - ايقاعي. تتناول الحب بشكل "لايت" خفيف وبسيط، وتتحدث عن فتاة في حالة حب وغرام وسعيدة جداً بهذه الحالة التي تعيشها.

صُورت أغنية "مغرمة" على طريقة الفيديو كليب في لبنان تحت إدارة المخرج اللبناني فادي حداد، وظهرت هايدي موسى بأكثر من اطلالة مختلفة وفريش تناسبت مع أجواء الأغنية.

وأعربت هايدي موسى عن سعادتها بطرح أغنية "مغرمة"، واصفةً اياها بالأغنية التي تحمل طاقة ايجابية وأجواء صيفية بإمتياز، كما وتنقل صورة جميلة عن الحب.

أغنية "مغرمة" من كلمات محمد النجار والحان محمد يحيى وتوزيع Mou Production، وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.