إيرادات أفلام العيد.. ريستارت يحافظ على مركزه الثاني ويتخطى 9 ملايين جنيه

حافظ فيلم “ريستارت” على موقعه في المركز الثاني، في شباك تذاكر ثالث أيام العيد، محققًا 9,170,167 جنيهًا، مع ارتفاع في الإيرادات.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يجسد تامر حسني دور “طارق”، مهندس من الطبقة العليا، بينما تجسد هنا الزاهد دور “مريم”، فتاة من حي شعبي بسيط.



يلتقيان في ظروف غير متوقعة، مما يؤدي إلى سلسلة من المواقف الكوميدية والرومانسية التي تُبرز التباين بين خلفياتهما الاجتماعية.

إلى جانب تامر حسني وهنا الزاهد، يشارك في الفيلم نخبة من النجوم، منهم: محمد ثروت، باسم سمرة، ميمي جمال، عصام السقا، وظهور خاص الفنانة إلهام شاهين ومحمد رجب.



الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق، ويُعد هذا التعاون الثاني بين تامر حسني وهنا الزاهد بعد فيلم “بحبك”



وشهد العرض الخاص للفيلم حضور نخبة من الفنانين، من بينهم: إلهام شاهين، أحمد سعد، عمر الشناوي، إسلام جمال وزوجته، كزبرة، رانيا، نورهان منصور، مدين، أمير طعيمة، حميد الشاعري، وأيمن بهجت قمر، والذين حرصوا على مشاركة تامر حسني هذه اللحظة المميزة ودعم صناع الفيلم.