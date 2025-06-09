اليوم.. حفل زفاف أمينة خليل الثاني في اليونان بعد تأجيله

تستعد الفنانة أمينة خليل لإقامة حفل زفافها الثاني اليوم الأحد، في أجواء رومانسية على إحدى جزر اليونان، وذلك بعد أن تم تأجيل الحفل عن موعده الأصلي الذي كان مقررًا في 31 مايو الماضي.

الحفل يُقام في فندق فاخر بإطلالة خلابة على البحر، وسط حضور عدد محدود من الأهل والأصدقاء المقربين. وحرصت أمينة خليل على تنظيم الحفل بنفسها ليكون مميزًا وبطابع أوروبي هادئ، بعيدًا عن صخب الإعلام.

وشاركت الممثلة إنجي كيوان عبر انستجرام عن استعدادها لحفل زفاف أمينة خليل اليوم بعد عشاء مميز أمس.

كانت الفنانة أمينة خليل قد احتفلت بزفافها الأول على المصور أحمد زعتر في القاهرة يوم 30 مايو الماضي، في حفل عائلي حضره عدد من النجوم المقربين، من أبرزهم منى زكي وأحمد حلمي ومحمد فراج وأسيل عمران وياسمينا العبد وفريق مسلسلها الرمضاني لام شمسية.

نشرت أمينة خليل على حسابها الرسمي بموقع انستجرام صورًا من الحفل الأول، ووجهت رسالة مؤثرة لزوجها أحمد زعتر قائلة: “لك إلى الأبد.. لي إلى الأبد.. لنا للأبد.. جوزي أحمد زعتر.. ربنا يخليك ليا يا حبيب قلبي".