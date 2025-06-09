وائل جسار يشعل الكويت بحفل كامل العدد.. صور

خطف اللبناني وائل جسار الأضواء خلال حفله الغنائي الذي أقيم في الكويت، وسط حضور جماهيري تجاوز 3 آلاف شخص، رفعوا شعار "كامل العدد" قبل أيام من انطلاق الحفل.

الحفل، الذي نظمته شركة الهضبة جروب للإنتاج الفني للمنتج المصري رامي عمران – الفائز مؤخرًا بجائزة أفضل منظم حفلات في مهرجان الفن والإعلام – كان أول حفل منفرد لوائل جسار في الكويت، بعد ظهوره الأول هناك عام 2013.

وقدم جسار خلال الحفل مجموعة من أبرز أغنياته التي أشعلت تفاعل الجمهور ورددوها معه بحماس كبير، منها: "غريبة الناس" – "كل وعد وعدوهلك" – "أجمل أيام" – "إذا كنت بعذابي راضي" – "كل مشتاق إليها"، كما فاجأ الحضور بأداء أغنية "منه الهوى" لأم كلثوم، و "سبت كل الناس" للفنان جورج وسوف، في لمسة وفاء وطربية راقية نالت إعجاب الحاضرين.

وخلال الحفل، لم يُخفِ جسار تأثره بالتفاعل الجماهيري، وقال بعفوية على المسرح: "والله العظيم أحلى حفلة عملتها في حياتي!"، كما توجّه بالشكر إلى صديقه المنتج رامي عمران قائلًا: "أشكر خيي وحبيبي وعِشرة عمري رامي عمران، شركة الهضبة جروب".

ولم تقتصر الأجواء على الطرب فقط، بل حضرت أيضًا نخبة من مشاهير السوشيال ميديا، والإعلامية حليمة بولند، والفنانات إيمان الحسيني ومرام البلوشي، والمنتج محمد المجالي، ما أضفى على السهرة بُعدًا إعلاميًا وفنيًا خاصًا.

وعقب انتهاء الحفل، نشر جسار عبر حساباته الرسمية رسالة شكر قال فيها: "يا رب تكونوا انبسطتوا زي ما كنت مبسوط معاكم.. أنا معاكم شرف كبير ليا.. حبكم وحضوركم حفل كامل العدد بفضل الله ودعمكم ليا".