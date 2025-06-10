أسماء جلال تخطف الأنظار بإطلالة مميزة في حفل زفاف أمينة خليل باليونان

نشرت الفنانة أسماء جلال مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، من مشاركتها في حفل زفاف الفنانة أمينة خليل الذي أقيم في اليونان.



وظهرت جلال في الصور بإطلالة صيفية أنيقة، حيث ارتدت فستانًا أصفر لافتًا. وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر مميزة وانيقة، مما جعلها تخطف الأنظار كعادتها بين الحضور. وتفاعل عدد كبير من متابعيها مع الصور، مشيدين بجمالها وأناقتها.

حفل زفاف أمينة خليل

أقامت أمينة خليل حفل زفافها الثاني اليوم الأحد الماضي ، في أجواء رومانسية على إحدى جزر اليونان، بعد أن تم تأجيل الحفل عن موعده الأصلي الذي كان مقررًا في 31 مايو الماضي.

الحفل أقيم في فندق فاخر بإطلالة خلابة على البحر، وسط حضور عدد محدود من الأهل والأصدقاء المقربين. وحرصت أمينة خليل على تنظيم الحفل بنفسها ليكون مميزًا وبطابع أوروبي هادئ، بعيدًا عن صخب الإعلام