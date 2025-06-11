رايا أبي راشد تشارك صوراً من حفل افتتاح فندق عمرو دياب

نشرت الإعلامية ريا أبي راشد، صورًا جديدة لمتابعيها وجمهورها خلال حضورها حفل افتتاح فندق عمرو دياب، في دبي.



ونشرت ريا عبر حسابها الرسمي بـ«انستجرام» صور الحفل، وعلقت عليها مهنئةً عمرو دياب، الذي افتتاح فرعين جُدد للفندق.

كشفت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد عن استعدادها لخوض تجربة التمثيل لأول مرة، وذلك، مؤكدة أن المشروع لا يزال قيد التحضير ولم يتم الاتفاق النهائي عليه بعد.



أوضحت "أبي راشد" أنها لطالما أحبت الأدوار الصوتية ورأت فيها مزيجاً بين التقديم والتمثيل، لكنها مؤخراً شعرت بأنها وجدت الشخص المناسب والمشروع المناسب لتجربة التمثيل الفعلي. ورفضت ذكر اسم الفنان الذي رأت أنه مناسب أن تشاركه التمثيل.

قالت: "حسيت إنه هيدي الفرصة المناسبة لأعرف إذا عندي موهبة بالتمثيل أو لا. يمكن تكون تجربة فاشلة وأكتشف إنه ما عندي الموهبة، ويمكن أكتشف شي جديد بحبّه وأكمل فيه".