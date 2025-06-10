تصل إلي 16 ألف .. تعرف على أسعار تذاكر حفل عمرو دياب بالساحل الشمالي

طرحت الجهة المنظمة لحفل الفنان الكبير عمرو دياب، المقرر إقامته في الساحل الشمالي، أسعار تذاكر الحفل المقرر إقامته في شهر يوليو المقبل.

الحفل من المقرر اقامته ، يوم 4 يوليو المقبل،ويشارك الفنان عمرو دياب فى الحفل كل من المغني والموسيقي الألماني “مونو لبنك”، والفريق الألماني" Who Made Who" .

وتبلغ أسعار تذاكر الحفل 4000، و 6000، و 7000، و 8000، و11000، و 13000، وتصل إلى 16000 جنيه.

تصدر اسم الهضبة عمرو دياب محركات البحث جوجل بعد بعد تداول أنباء عن عودته لزوجته زينه عاشور بعد سنوات من الانفصال.

ظهر الفنان عمرو دياب، مع أم أبناءه زينة عاشور، في حفل ساهر خاص مؤخرا، حضره عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة.

وظهرت زينة عاشور، في نفس الحفل برفقة ابنها عبدالله عمرو دياب، وابنتيها (جنا وكنزي) أيضا، والتقطت الصور التذكارية معهم، بينما لم تظهر في صورة مشتركة مع عمرو دياب، بهذا الحفل حتى الآن.