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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مشوارنا طويل.. ستيفاني عطالله تكشف تفاصيل إصابتها بعد الزواج

ستيفاني عطالله
ستيفاني عطالله
علا محمد

نشرت الفنانة اللبنانية ستيفاني عطالله، لمتابعيها وجمهورها ، مقطع فيديو طريف بعد أيام من زواجها من الفنان جوزيف عبود، المعروف" بزاف".

وظهرت ستيفاني في المقطع الفيديو الطريف التي نشرته عبر حسابها الرسمي على «انستجرام»، وهي تتحدث إلى زوجها من داخل منزلها،و سألت زوجها عن رأيه بالطبق فيخبرها بأنه "مثالي ولذيذ جدًا"، لتُظهر بعد ذلك إصبعها المجروح بالسكين وقد لفّته بضمادة طبّية؛ قائلة: "أنا عروس جديدة وأول مرة بعمل تبولة، والمشكلة إنه أمي بعتت لي البقدونس والبصل مفرومين بس أنا قصّيت حبتين بندورة وقصيت إصبعي، روعة مشوارنا طويل كتير".

ستيفاني عطاالله فى مسلسل لعبة بنات
وحققت ستيفاني عطاالله نجاحا كبيرا فى مسلسلها “”لعبة بنات" الذى عرض عام ٢٠٢٤ ، حيث جسدت دور ليال ، وحقق المسلسل ردود فعل قوية منذ انطلاقة عرضه.

مسلسل كريستال
وحققت ستيفاني عطاالله نجاحا كبيرا بمسلسل كريستال حيث عبرت الفنانة اللبنانية ستيفاني عطالله، عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسل «كريستال»

وأكدت ستيفاني عطالله، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان مقدمة برنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، أنها فخورة بنجاح المسلسل خلال عرض 90 حلقة، ونال إعجاب الجمهور، في الشارع وعلى السوشيال ميديا.

وأشارت ستيفاني عطالله، إلى أن النسخة التركية أيضًا حققت نجاحًا كبيرًا وقت عرضها، قائلة: «كنت أتوقع عند تقديم النسخة العربي من مسلسل كريستال سيتم تقديمها على طريقتنا، وأصريت على عدم مشاهدة النسخة التركية حتى لا أتأثر بالشخصية التركية.

ستيفاني عطاالله الفنانة اللبنانية زواجها الفنان جوزيف عبود زاف

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