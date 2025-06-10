عروسة في العشرين من عمرها .. نادية الجندي تتألق بالأزرق بأحدث ظهور

شاركت الفنانة القديرة نادية الجندي جمهورها صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت "نجمة الجماهير" في الصور بفستان أزرق أنيق، نسقته مع شعرها الأشقر المنسدل على الأكتاف، واعتمدت مكياجًا أضفى على إطلالتها لمسة من الجمال والرقي.



وتعد نادية الجندي، إحدى النجمات اللاتي قدمن عددا من الأعمال التي تظل علامة في تاريخ الفن المصري.

وتعرفت نادية الجندى لأول مرة على الفنان عماد حمدي في فيلم "زوجة من الشارع"، وكان عمرها 15 عامًا فقط، وكانت هناك قبلة في الفيلم جمعته بنادية، وتكرر إعادة المشهد أكثر من 7 مرات بسبب ارتباكها وشعورها تجاهه، وكان "عماد" مهتمًا بها جدًا، ويقوم بتوصيلها هي ووالدتها يوميًا بعد انتهاء التصوير، وبالفعل تزوجا، وأنجبت منه ابنهما "هشام".

وقبل عدة أشهر، كشفت الفنانة نادية الجندى عن زواجها الأول بالفنان عماد حمدي وهي في سن صغيرة.