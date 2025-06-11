عروض الفيلم المغربي الجرح في عدة تظاهرات سينمائية

مسيرة حافلة لفيلم الدراما المغربي الجرح للمخرجة سلوى الكوني الذي يشهد عدة تظاهرات سينمائية واحدة تلو الأخرى.



يشهد الفيلم عرضه المحلي الأول بمهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي (13 - 20 يونيو) ثم ينافس في المسابقة الرسمية لمهرجان مالطا السينمائي لأفلام البحر المتوسط (21 - 29 يونيو) بالإضافة إلى طرحه التجاري المرتقب بجميع سينمات المغرب قريبًا.



وقد عُرض الفيلم الشهر الماضي ضمن جناح المغرب على هامش مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ78.

فيلم الجرح هو دراما تستكشف تعقيدات الثقافة والتقاليد والهوية الشخصية في المغرب المعاصر من عيون شابة في مقتبل العمر. يحكي الفيلم قصة ليلى التي تسعى وراء شغفها وطموحاتها، متجاوزةً القيود المجتمعية الشائكة المفروضة على المرأة تحت ستار التقاليد والثقافة السائدة.

شهد الفيلم عرضه العالمي الأول بمهرجان أثينا الدولي للأفلام الفنية باليونان، حيث فاز بجائزة أفضل فيلم روائي طويل أول، ثم شارك بعدها في عدة مهرجانات دولية كان آخرها عرضه العربي الأول بمهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة، هذا بالإضافة إلى فوزه بعدة جوائز منها جائزة أفضل ممثل مساعد من مهرجان بريدجز الدولي للأفلام باليونان، وجائزة اختيار الجمهور من جلسات "ليفت أوف" للمخرجين الجدد بالمملكة المتحدة.

الفيلم من إخراج سلوى الكوني وتأليف طه بن غالم وبرايس وبراين بيكستر وبطولة أميمة بريد وأمل عيوش ومنصور البدري. الفيلم من إنتاج سلوى الكوني وطه بن غالم لشركة إنتاج بينك شيب برودكشنز، ومونتاج بييترو فوجليتي، ومدير تصوير ترافيس تيبس.