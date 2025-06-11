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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

قبل الانفصال.. آخر ظهور لـ بشرى وخالد حميدة معا

بشرى وخالد حميدة
بشرى وخالد حميدة
أحمد إبراهيم

أثارت الفنانة بشرى حالة من الجدل الواسع داخل الوسط الفني بعد قرغر انفصالها عن زوجها خالد محمود حميدة وذلك بعد زواج لمدة عام. 

آخر ظهور لبشرى وخالد حميدة 

وحرص الزوجين على الظهور سويا فى أكثر من مناسبة خلال العام الذى جمع بينهما ولعل كان آخر ظهور جمعهما سويا من خلال فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته الـ 11، والذي أقيم فى منتصف شهر أبريل الماضي. 

وقد لفت كل من بشري وخالد حميدة الانظار إليهما وقتها على الريد كاربت لحضور الفعاليات، وظهرت الكثير من علامات الحب والعفوية بينهما. 

وقد يشارك رجل الأعمال خالد حميدة فى المهرجان من خلال ندوة بعنوان: رقمنة التراث الفني وتحديات الحفاظ على الموروث الثقافي.

انفصال بشرى وخالد حميدة 

وأعلنت الفنانة بشري عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي"انستجرام " عن طلاقها من خالد محمود حميدة.

وقالت بشري : وَإِنْ عَزَمُوا ٱلطَّلَاقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.. نُعلن، نحن، بشرى رزة وخالد حميدة، انفصالنا الرسمي بعد زواج دام لأكثر من عام.. لقد بدأ زواجنا عن حب واحترام، وانتهى بالتراضي الكامل بين الطرفين، وفي إطار من التفاهم والهدوء.

وأضافت  بشرى: جمعتنا علاقة صداقة قديمة منذ الطفولة، وستظل مشاعر المحبة، والاحترام، والود، والتعاون قائمة بيننا، بإذن الله، بعيدًا عن أي خلافات أو مشاحنات.

وتابعت بشرى: هذا القرار قرار شخصي وخاص، يخصّنا نحن وعائلتينا فقط، ولا نرغب في مشاركة أي تفاصيل تخص حياتنا الخاصة.. ونرجو من جميع الأصدقاء، والزملاء في الصحافة والإعلام، الالتزام بالمهنية واحترام خصوصيتنا، تفاديًا لأي إحراج غير مقصود.. نُقدّر دعمكم وتفهّمكم، ونشكر كل من شاركنا الرحلة بمحبته ونيّته الطيبة.

بشرى الفنانة بشرى خالد حميدة أعمال بشرى انفصال بشرى وخالد حميدة

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