انتصار: موسم رمضان 2025 ليه طعم تاني

أشادت الفنانة انتصار، ب أعمال الموسم الرمضاني السابق، معبرة عن اعتزازها بهذا الموسم تحديدا.

ونشرت انتصار صورة من تكريمها عن أدوارها في الماراثون الرمضاني 2025 عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام وعلقت قائلة: “كل موسم مميز ولكن الموسم السنة دي بالذات كان ليه طعم تاني، كان ليه طعم تاني لأن الأعمال كانت مختلفة ومتنوعة زمايلي وأصحابي كانوا كلهم بيشتغلوا بجهد كبير علشان يطلعوا احسن حاجة عندهم، واكيد التوفيق كله من عند ربنا الحمدلله علي كل شيء وان شاء الله نعيش ونقدملكم أعمال اقوى واقوى”.

جدير بالذكر أنه تم تكريم انتصار من قبل المجلس الأعلى لحقوق الإنسان عن دورها في مسلسل 80 باكو .

كما تم تكريمها لنفس الدور في حفل توزيع جوائز «كأس إنرجي للدراما».