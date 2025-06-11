قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صيغة دعاء صلاة الحاجة الصحيح.. دار الإفتاء توضح الكلمات المستجابة
محامية تكشف مفاجأة في واقعة عريس الشرقية.. زواج غير قانوني
عمرو وردة يكشف كواليس أزماته مع اتحاد الكرة .. اتظلمت كتير
أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوياتها خلال شهرين وسط تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران
واشنطن بوست: حالة تأهب قصوى في أمريكا تحسبًا لهجوم إسرائيلي محتمل على إيران
صيغة الاستغفار الصحيحة لتحقيق الأمنيات.. رددها بعد الفجر وانتظر الفرج
دعاء قبل الفجر.. 9 كلمات تنقلك من ضيق العيش لسعة الرزق
موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر يونيو بالزيادة الجديدة
إيران تحذر أمريكا من عواقب "وخيمة" لأي عمل عسكري ضد طهران
شوبير يكشف عن اقتراب الزمالك من التعاقد مع 4 صفقات
الأهلي يبدأ تدريباته في ميامي.. وفتح المران لوسائل الإعلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسبي الله ونعم الوكيل.. رسالة غامضة من أحمد حمدي بعد خطبته بأيام

أحمد حمدي
أحمد حمدي
يارا أمين

كتب أحمد حمدي، لاعب الفريق الأول بنادي الزمالك رسالة غامضة أثارت فضول متابعيه، خاصة إنها بعد احتفاله بخطوبته بأيام قليلة.

وكتب أحمد حمدي عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: “حسبي الله ونعم الوكيل”.

واحتفل أحمد حمدي لاعب وسط نادي الزمالك بخطوبته منذ أيام في حفل عائلي، بعد انتهاء الموسم مع القلعة البيضاء.

بينما كان أحمد حمدي، لاعب الزمالك المعروف بلقب “كابتن ماجد”، يواصل مرحلة التأهيل من إصابته بقطع في الرباط الصليبي التي تعرض لها خلال نهائي كأس الكونفدرالية في مايو 2024، كانت لاعبة الزمالك الجديدة شهد مكرم تستعد لأول مباراة رسمية لها بقميص الفريق الأبيض، لكن القدر تدخل وأصابتها هي الأخرى بنفس الإصابة في أكتوبر من نفس العام، أثناء التدريبات استعدادًا لمواجهة الأهلي في أولى مباريات فريق سيدات الزمالك.


نهاية حزينة لبداية واعدة

جاءت إصابة شهد بعد نحو شهر ونصف فقط من انضمامها إلى الزمالك، ضمن صفقات الفريق النسائي الجديد، الذي تم تدشينه عقب قرار الاتحادين الدولي والأفريقي بإلزام الأندية بتأسيس فرق للسيدات للحصول على الرخصة القارية. 

ومع أن إصابتها حرمتها من خوض أول مباراة لها، إلا أن ذلك لم يمنعها من الاستمرار في دعم الفريق.


 

من الإصابة إلى الارتباط

رغم أن كليهما عاش تجربة مؤلمة بإصابة الرباط الصليبي، لم يتوقع أحد أن تكون هذه التجربة بداية لقصة حب تُكلَّل بالخطوبة. وبعد يومين فقط من تتويج أحمد حمدي مع الزمالك بلقب كأس مصر، أعلنت خطبته على شهد مكرم، التي كانت حاضرة في مدرجات اللقاء لدعمه.
 

أحمد حمدي الزمالك إنستجرام القلعة البيضاء كابتن ماجد شهد مكرم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات .. تفاصيل عاجلة الآن

نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس .. موعدها وتفاصيلها

نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم ورقم الجلوس .. ظهرت بالدرجات

صورة أرشيفية

خمسيني يُنهي حياة أبنائه الثلاثة ويشـ نق نفسه في دار السلام بسوهاج

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي ..درجاتك هنا

كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات الجديدة 2025 خطوة بخطوة

كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات الجديدة 2025.. خطوة بخطوة

الزمالك

بعد تخلي ممدوح عباس.. 9 صفقات جديدة في الزمالك وتعديل عقود 5 لاعبين

انخفاض درجات الحرارة

كتل هوائية شمالية .. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة

ترشيحاتنا

مجلس الشيوخ

برلماني: توجيهات رئاسية لضمان تغطية التأمين الصحي الشامل لـ100 مليون مواطن

رئيس حزب شعب مصر

رئيس حزب شعب مصر: الدولة تواصل دورها التاريخي في الدفاع عن فلسطين وحماية الأمن القومي

مطرقة محكمة

غرامات بالجملة تنتظر هؤلاء بسبب التزوير وفقا للقانون

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكلاوى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكلاوى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكلاوى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكلاوى؟

طريقة عمل كريمة الطبخ بالبيت

طريقة عمل كريمة الطبخ بالبيت..
طريقة عمل كريمة الطبخ بالبيت..
طريقة عمل كريمة الطبخ بالبيت..

قبل أن تتناول الموز.. انتبه لهذه الآثار الجانبية المحتملة

قبل أن تتناول الموز .. انتبه لهذه الآثار الجانبية المحتملة
قبل أن تتناول الموز .. انتبه لهذه الآثار الجانبية المحتملة
قبل أن تتناول الموز .. انتبه لهذه الآثار الجانبية المحتملة

فستان خطف الأنظار.. إلهام شاهين بإطلالة فرعونية أنيقة

إلهام شاهين بإطلالة فرعونية مميزة من تصميم سيف العبيدي
إلهام شاهين بإطلالة فرعونية مميزة من تصميم سيف العبيدي
إلهام شاهين بإطلالة فرعونية مميزة من تصميم سيف العبيدي

فيديو

احتفالات النجوم بأمينة خليل

أمينة خليل تخطف القلوب.. نجوم الفن شاركوها الفرح في يوم الزفاف

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة أنا أنت.. فيديو

ملك زاهر

ادعولي.. ملك زاهر تكشف عن سبب دخولها المستشفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: معالي الناخب

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: الجوع والدم

المزيد