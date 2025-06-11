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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

دار الوثائق تحتفل باليوم العالمى للأرشيف بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء

دار الكتب والوثائق القومية
دار الكتب والوثائق القومية
رنا أشرف

تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، تقيمدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أسامة طلعت بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور أسامة الجوهري، احتفالية وندوة بعنوان "مستقبل التوثيق الرقمي.. من إدارة المحتوى إلى اكتشاف المشاعر" وتقام الندوة في تمام الحادية عشر صباحا يوم الخميس 19 يونيو الجاري بمقر دار الوثائق القومية بالفسطاط بجوار متحف الحضارة.

وتقام الندوة في ضوء الاحتفال باليوم العالمي للأرشيف والاحتفاء بدور الأرشيف في حفظ التراث الوطني وفي إطار الدور التنويري لوزارة الثقافة ممثلة في دار الكتب والوثائق القومية التي تعد المكتبة الوطنية والأرشيف القومي لجمهورية مصر العربية.

تبدأ الاحتفالية بالسلام الوطني وكلمات لكل من: الأستاذ الدكتور أسامة طلعت، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، الأستاذة الدكتورة رشدية ربيع رئيس الإدارة المركزية لدار الوثائق، الدكتورة / عبير صبحي مدير عام مركز الوثائق الاستراتيجية بمركز معلومات مجلس الوزراء.

تتحدث في الجلسة الأولى د/ عبير صبحي مدير عام مركز الوثائق الاستراتيجية بمركز معلومات مجلس الوزراء وتتناول موضوع "تعزيز كفاءة وفعالية إدارة المحتوى المعلوماتي بمراكز التوثيق والأرشفة: دور التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الإصطناعي".                              

وتشمل الجلسة الثانية كلمة م. مروة شفيق مدير الإدارة العامة لنظم البيانات الجغرافية. مركز معلومات مجلس الوزراء وتتناول ( مشروع ذاكرة المدينة) ... جسر حى بين الماضى والحاضر.  

وفي الجلسة الثالثة تتحدث ا.د/ نرمين إبراهيم علي إبراهيم اللبان، أستاذ الوثائق والأرشيف المساعد، كلية الآداب، جامعة الإسكندرية حول الإفادة من الذكاء الإصطناعي في اكتشاف البعد الشعوري(المشاعر) بالوثائق.

التوثيق الرقمي ثقافة اليوم العالمي للأرشيف دار الوثائق القومية متحف الحضارة

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