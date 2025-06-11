البيت الأبيض: الخزانة الأمريكية اتخذت إجراءات لتخفيف العقوبات عن سوريا

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، حيث قال البيت الأبيض، إن وزارة الخزانة الأمريكية اتخذت إجراءات لتخفيف العقوبات عن سوريا بعد إعلان ترامب

في خطوة مفاجئة أعادت الأمل للأسواق العالمية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء عن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الصين يتضمن بنوداً تجارية واقتصادية هامة من شأنها تخفيف حدة التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم.

اتفاق يشمل المعادن النادرة والتعليم

بحسب ما صرّح به ترامب، فإن أحد أهم محاور الاتفاق يتمثل في استيراد الولايات المتحدة للمعادن النادرة من الصين، وهي مواد حيوية تدخل في صناعة الإلكترونيات المتقدمة، والسيارات الكهربائية، وحتى المعدات العسكرية، ما يعطي هذه الخطوة بعداً استراتيجياً لا يستهان به.