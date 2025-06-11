ترامب: لدي شعور جيد تجاه ندم ماسك

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء بإنه يمتلك شعور جيد لنشر ماسك بإنه نادم على المنشورات التي هاجمه بها مضيفا بإنه كان لطيفا تغريدة ماسك الأخيرة.

ماسك يشعر بالندم لمهاجمة ترامب

ونشر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي يشعر بها بالندم حول مهاجمة ترامب على منصة إكس عقب رحليه عن البيت الأبيض.

ماسك يحاول التواصل الهاتفي مع ترامب

وخلال ارتفاع حدة الخلاف بين ترامب،وماسك هاجم ماسك ترامب بإنه لولا دعمه المالي لما وصل ترامب للرئاسة الأمريكية بالانتخابات الماضية بينما كان تعليق ترامب بإن ماسك فقد عقله وفي الآونة الأخيرة حاول ماسك التواصل الهاتفي مع ترامب بينما قال ترامب بإنه لن يتلقى إتصالات من ماسك بالفترة الحالية لكن قد تتغير الأمور عقب منشور الندم لماسك،ووصفه ترامب باللطيف.