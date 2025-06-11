رينو كابتشر أوتوماتيك سعرها 500 ألف جنيه

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

رينو كابتشر موديل 2016

وتتوافر تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، رينو كابتشر موديل 2016، وتنتمي كابتشر لفئة السيارات الكروس أوفر .

مواصفات رينو كابتشر موديل 2016 الخارجية

رينو كابتشر موديل 2016

تمتلك سيارة رينو كابتشر موديل 2016 من الخارج تصميم عصري وجذاب بفضل احتوائها على، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامي يتوسطها شعار شركة رينو، وتم تثبيت شعار شركة رينو على حقيبة السيارة، وبها مساحات أمامية وخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها لمسات من الكروم على جسم السيارة الخارجي لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك رينو كابتشر موديل 2016

رينو كابتشر موديل 2016

زودت سيارة رينو كابتشر موديل 2016 بمحرك سعة 1200 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 920 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة رينو كابتشر موديل 2016 الداخلية

رينو كابتشر موديل 2016

يوجد داخل مقصورة سيارة رينو كابتشر موديل 2016 العديد من المميزات من ضمنها، عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم فى عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها درج تخزين أمامي، وبها تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها اضاءة داخلية، وأحزمة امان، وبها مراه داخلية للرؤية .

سعر رينو كابتشر موديل 2016

تباع سيارة رينو كابتشر موديل 2016 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

رينو كابتشر موديل 2016

الجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني لدية خبرة في جميع أجزاء السيارة، وذلك حتي لا تقع في فخ شراء سيارة معيوبه .