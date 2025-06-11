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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عوض تاج الدين يزف أخبارًا سارة للمواطنين بشأن تطبيق نظام التأمين الصحي

عوض تاج الدين
عوض تاج الدين

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن هناك طفرة كبيرة في القطاع الصحي، وأنه على مدى التاريخ يقدم القطاع الصحي عطاء بلا حدود وبلا نهاية.

وأضاف عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، ببرنامج  "قلبك مع جمال شعبان" أن الأطباء المصريين يتم الإشادة بهم من جميع المواطنين الأجانب والعرب.

ولفت إلى أنه على مدار الـ 10 سنوات الأخيرة، نشهد اهتمامات كبيرة من القيادة السياسية بالقطاع الطبي، وأن ما تم في هذا القطاع لم يحدث من قبل، وأن الجميع شاهد ماذا فعلت الدولة خلال فترة انتشار فيروس كورونا.

خبر سار

 

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة نلاحظ توجيهات الرئيس السيسي، بإضافة محافظات جديدة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وأوضح أن هناك خبر سار، وهو أن الفترة المقبلة سيتم منظومة التأمين الصحي الشامل بأحد المحافظات المليونية.

وتابع:" قد يكون التطبيق في المنيا، أو في الإسكندرية، أو في أحد المحافظات التي بها عدد كبير من المواطنين".
 

الصحة عوض تاج الدين القطاع الصحي الدكتور جمال شعبان معهد القلب القومي

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