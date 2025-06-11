وزارة الصحة بغزة: 57 شهيدا جراء قصف مراكز المساعدات منذ صباح اليوم

أكدت وزارة الصحة بغزة، سقوط 57 شهيدا وأكثر من 363 مصابا جراء قصف مراكز المساعدات منذ صباح اليوم، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقالت وزارة الصحة بغزة: “ارتفاع عدد ضحايا قصف مراكز المساعدات منذ 27 مايو إلى 224 شهيدا وأكثر من 1858 مصابا”.



وفي وقت سابق، قال مسئولون طبيون إن غارات إسرائيلية تسببت في استشهاد 42 فلسطينيا على الأقل في قطاع غزة منذ فجر اليوم، الأربعاء، معظمهم في موقع مساعدات تديره مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة في وسط غزة.

وذكر مسئولون طبيون في مستشفيي الشفاء والقدس أن 25 شخصا على الأقل استشهدوا أثناء اقترابهم من موقع المساعدات بالقرب من مستوطنة نتساريم السابقة، كما أصيب العشرات.