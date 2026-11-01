السفير المصري في الرياض يحتفي بفريق «أنا مش عارفني».. غداء يجمع الفن والدبلوماسية

استضاف السفير حاتم عبد القادر، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة العربية السعودية، فريق عمل المسرحية الكوميدية «أنا مش عارفني» على مأدبة غداء، احتفاءً بالفنانين المصريين المشاركين في موسم الرياض، وتقديرًا لما يقدمونه من حضور فني وثقافي مميز على أرض المملكة.

وجاءت الاستضافة في أجواء ودية عكست اعتزاز الدبلوماسية المصرية بالفن باعتباره أحد أبرز روافد القوة الناعمة، وأحد الجسور التي تعزز التواصل الثقافي والإنساني بين مصر والسعودية.

عمرو يوسف

ومن جانبه، أعرب الفنان عمرو يوسف عن تقديره لهذه المبادرة، موجّهًا الشكر للسفير حاتم عبد القادر على حفاوة الاستقبال واللفتة الكريمة التي حظي بها فريق المسرحية.

كما وجه المنتج حماده إسماعيل، رسالة شكر وتقدير إلى السفير المصري، مؤكدًا أن هذه المبادرة تمثل دعمًا معنويًا مهمًا للفن والفنانين المصريين، وتعكس تقديرًا لما يقدمه الإبداع المصري من حضور مؤثر في المشهد الثقافي العربي.

وتأتي هذه الاستضافة قبل ختام عروض مسرحية «أنا مش عارفني»، التي جمعت النجم عمرو يوسف والنجمة أسماء جلال، بمشاركة نخبة من الفنانين، على مسرح محمد العلي بمنطقة بوليفارد سيتي، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وتجسد هذه اللفتة قيمة الفن في تعزيز العلاقات بين الشعوب، حيث تتجاوز العروض المسرحية حدود الترفيه لتصبح مساحة للتقارب والتبادل الثقافي، بما يعكس مكانة الفنان المصري وقدرته على ترك بصمة مميزة في مختلف المحافل الفنية العربية.