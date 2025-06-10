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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

للتأكد من صحتها بنفسك.. خطوات مراجعة فاتورة الكهرباء الشهرية

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء
وفاء نور الدين

اتخذت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة العديد من الإجراءات للقضاء على شكاوى أخطاء فاتورة الكهرباء، منها التعاقد مع شركة شعاع لقراءة العدادات واتباع نظام القراءة الموحد ، مما قضى بشكل كبير على أخطاء فاتورة الكهرباء ولكن قد تكون هناك أخطاء بسيطة ناتجة عن خطأ بشري أو تقني.

وأوضح مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه يتم مراجعة جميع الفواتير قبل إصدارها وتوزيعها على المواطنين عدة مرات، للتأكد من أن فاتورة الكهرباء الصادرة صحيحة، وتعبر عن الاستهلاك الفعلي، مشيرا الى من الوارد وجود خطأ فى فاتورة الكهرباء لبعض المواطنين الذين لم يتعاملوا وفق التطبيقات الجديدة التي طورتها الحكومة للحد من شكاوى المواطنين حول فاتورة الكهرباء غير الصحيحة، وأيضا لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة.

ويستعرض صدى البلد لقرائه طرقًا يمكن أن يتبعها المواطن ، تمكنه من مراجعة فاتورة الكهرباء بنفسه ، فيجب على المواطن أن يدقق في فاتورة الكهرباء بنفسه وإذا لاحظ وجود رقم أكبر أو أصغر مما هو مسجل بالعداد هذا يعني أن الفاتورة غير صحيحة، وعليه مراجعة الوزاة أو المواقع الخاصة بالشكاوى في الحال.

كما يجب تحميل التطبيقات التي عملت الدولة على تطويرها، من أجل الحد من شكاوى الفواتير وغيرها من المشكلات، وتوفير الوقت على المواطن، من خلال تنفيذ أو اتخاذ أي إجراء بالتطبيق أون لاين سواء أكان ذلك من خلال تطبيق "القراءة الموحد" الذي يوثق قراءة الاستهلاك والذى ينقل الصورة التي ألتقطت للعداد إلى مركز جمع القراءة، أو من خلال موقع الوزاة الإلكتروني، أو موقع الشركة القابضة للكهرباء.

خطوات مراجعة فاتورة الكهرباء


يمكن لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة اتباع بعض الخطوات البسيطة لمراجعة الفاتورة بعد إصدارها، للتأكد من صحتها وهى ..

1- مراجعة خانة المطلوب سداده الموجودة أسفل فاتورة الاستهلاك ومطابقتها بقيمة الفاتورة التي تسبقها فإذا كانت متقاربة منها وفقًا للأسعار الجديدة تكون الفاتورة سليمة.

2- إذا تم ملاحظة أن قيمة الفاتورة مبالغ فيها ولا تعبر عن الاستهلاك الفعلي، قم بقراءة عدد الكيلو وات/ ساعة الموجود منتصف الفاتورة في الجزء الأيمن.

3- يجب مراجعة خانة القراءة الحالية والسابقة الموجودة أعلى فاتورة الاستهلاك من الجزء الأيمن، ومقارنتها بالقراءة الموجودة بالعداد.

4- احسب فاتورة الاستهلاك قبل السداد للتأكد من صحة القيمة الموجودة بالفاتورة.

5- إذا كانت القراءة الموجودة في خانة «حالية» المكتوبة بالفاتورة أكثر من القراءة الموجودة بالعداد لا تسدد الفاتورة، وسجل شكوى على الخط الساخن لوزارة الكهرباء على رقم 121.6-

أو توجه لشركة الكهرباء التابع لها وتسجل شكوى بعدم مطابقة فاتورة الاستهلاك بالقراءة الموجودة بالعداد ليتم تصحيح الخطأ سداد القيمة الفعلية لفاتورة الاستهلاك.

7- يمكن حساب قيمة فاتورة الاستهلاك قبل السداد للتأكد من صحة القيمة الموجودة بالفاتورة من خلال برنامج أحسب فاتورتك.

الكهرباء وزارة الكهرباء فاتورة الكهرباء

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