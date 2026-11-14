إعلام أسترالي: الثراء التاريخي والثقافي يعزز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية

سلط موقع إسكيب الأسترالي المتخصص في السياحة والسفر الضوء على المكانة المتنامية لمصر على خريطة السياحة العالمية، مشيراً إلى أن ثراءها التاريخي والثقافي، إلى جانب تنوع تجاربها السياحية، يعزز جاذبيتها لدى السائحين من مختلف أنحاء العالم.



وتوقع الموقع المتخصص في السياحة والسفر أن يشهد عام 2027 موسماً سياحياً استثنائياً، في ظل تزايد الطلب على زيارة البلاد والتوسع في عروض الرحلات النيلية الفاخرة، مع دخول شركات سياحة وفنادق عالمية بخدمات وبرامج جديدة تستهدف استقطاب المزيد من الزوار.

وذكر الموقع، في تقرير نشره تحت عنوان "مصر تشهد طفرة " أن مصر استقبلت ملايين السائحين خلال عام 2025، بزيادة بلغت 21% مقارنة بعام 2024، مشيراً إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير بالقرب من أهرامات الجيزة كان أحد أبرز العوامل المحفزة لنمو الحركة السياحية.

ونقل التقرير عن جيمس كافانا الرئيس التنفيذي لقطاع الترفيه العالمي بمجموعة «Flight Centre Travel Group»، أن الحجوزات السياحية إلى مصر خلال الربع الأخير سجلت زيادة تقارب 10% على أساس سنوي.

وأضاف كافانا أن مصر تتمتع بثراء تاريخي وثقافي كبير، مشيراً إلى تزايد إقبال السائحين على استكشاف البلاد عبر الرحلات النيلية، التي تتضمن برامج سياحية بإشراف متخصصين معتمدين في علم المصريات.



وأوضح التقرير أن شركات الرحلات البحرية والفنادق تستجيب للطلب المتزايد من خلال إطلاق عروض جديدة، مشيراً إلى أن شركة «Viking» أضافت سفينتين جديدتين إلى أسطولها في النيل خلال العام الجاري، ليرتفع إجمالي أسطول الشركة في مصر إلى 10 سفن.