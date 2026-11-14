قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منتخب الجزائر يحقق فوزا صعبا علي توجو بهدف في تصفيات كأس الأمم الإفريقية
واشنطن تتراجع عن سحب قواتها من أوروبا.. 5 آلاف جندي فقط بدلًا من 25 ألفًا
يضم 180 شركة.. وزير التجارة والصناعة الهندي يصل القاهرة على رأس وفد أعمال رفيع المستوى
منتخب الجزائر يفوز على توجو بهدف نظيف بتصفيات أمم إفريقيا 2027
كوشنر: روسيا وأوكرانيا تدركان ضرورة تقديم تنازلات عملية لإنهاء الحرب
تحذير لسائقي السيارات .. محافظة الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد للقصوى لمواجهة الشبورة المائية الكثيفة
عمرو أديب: أين خطة الحكومة لسداد ديون مصر؟.. نحتاج إلى مصارحة المواطنين بالأرقام والالتزامات
اتعرض لافتراء كبير.. عائشة عبدالهادي: إزاي أكتوبر ييجي ومبارك اسمه ميظهرش؟
تحرك أمريكي جديد بشأن الحرب.. كوشنر يكشف اتصالات مكثفة مع روسيا وأوكرانيا وأوروبا
الناس زعلانة.. مواجهة ساخنة بين أحمد موسى وخالد طلعت بشأن الهداف التاريخي لمنتخب مصر
4000 جنيه زيادة على المرتب لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات نوفمبر 2026 للعاملين بالدولة
الأرصاد: شبورة تصل إلى حد الضباب وانخفاض الرؤية على الطرق لمدة 4 أيام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إعلام أسترالي: الثراء التاريخي والثقافي يعزز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية

إعلام أسترالي
إعلام أسترالي
أ ش أ

سلط موقع إسكيب الأسترالي المتخصص في السياحة والسفر الضوء على المكانة المتنامية لمصر على خريطة السياحة العالمية، مشيراً إلى أن ثراءها التاريخي والثقافي، إلى جانب تنوع تجاربها السياحية، يعزز جاذبيتها لدى السائحين من مختلف أنحاء العالم.


وتوقع الموقع المتخصص في السياحة والسفر أن يشهد عام 2027 موسماً سياحياً استثنائياً، في ظل تزايد الطلب على زيارة البلاد والتوسع في عروض الرحلات النيلية الفاخرة، مع دخول شركات سياحة وفنادق عالمية بخدمات وبرامج جديدة تستهدف استقطاب المزيد من الزوار.
وذكر الموقع، في تقرير نشره تحت عنوان "مصر تشهد طفرة " أن مصر استقبلت ملايين السائحين خلال عام 2025، بزيادة بلغت 21% مقارنة بعام 2024، مشيراً إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير بالقرب من أهرامات الجيزة كان أحد أبرز العوامل المحفزة لنمو الحركة السياحية.
ونقل التقرير عن جيمس كافانا الرئيس التنفيذي لقطاع الترفيه العالمي بمجموعة «Flight Centre Travel Group»، أن الحجوزات السياحية إلى مصر خلال الربع الأخير سجلت زيادة تقارب 10% على أساس سنوي.
وأضاف كافانا أن مصر تتمتع بثراء تاريخي وثقافي كبير، مشيراً إلى تزايد إقبال السائحين على استكشاف البلاد عبر الرحلات النيلية، التي تتضمن برامج سياحية بإشراف متخصصين معتمدين في علم المصريات.
 

وأوضح التقرير أن شركات الرحلات البحرية والفنادق تستجيب للطلب المتزايد من خلال إطلاق عروض جديدة، مشيراً إلى أن شركة «Viking» أضافت سفينتين جديدتين إلى أسطولها في النيل خلال العام الجاري، ليرتفع إجمالي أسطول الشركة في مصر إلى 10 سفن.

موقع إسكيب الأسترالي السياحة والسفر المكانة المتنامية مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إضافة سؤال poetry في امتحان انجليزي المرحلة الإبتدائية بمدارس اللغات

نوة شتوية

أمطار غزيرة لمدة 4 أيام.. هل يتم تعطيل الدراسة بسبب نوة المكنسة؟

سعر الذهب

1700 جنيه| الذهب يشهد خسائر غير مسبوقة وعيار 21 الآن مفاجأة

نوة شتوية

تقلبات جوية حادة وأمطار غزيرة.. موعد أول نوة شتوية في مصر 2026

أسعار الذهب الان

الحق اشتري| أسعار الذهب الآن.. هبوط عيار 24 لـ 6805 جنيهات

الجنيه الذهب

الجنيه الذهب بـ47 ألف …انهيار سعر الذهب اليوم

لي لي

«أم دونا».. القبض على البلوجر لي لي فؤاد بسبب فيديو إلقاء المصحف

تحذير عالم زلازل لإسرائيل

عالم زلازل يحذر إسرائيل من زلزال مــدمــ.ـر في الطريق

ترشيحاتنا

حادث

القاهرة الإخبارية: انفجار سيارة في جرمانا جنوب شرقي دمشق يسفر عن مقتل طفلة وإصابة شخصين

نتنياهو

نتنياهو يستغل الخلافات السياسية في إسرائيل للدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية بشروطه.. تفاصيل

عمرو اديب

عمرو أديب: أين خطة الحكومة لسداد ديون مصر؟.. نحتاج إلى مصارحة المواطنين بالأرقام والالتزامات

بالصور

طريقة عمل كيكة الحليب الساخن.. سر القوام الإسفنجي والطراوة من أول مرة

طريقة عمل كيكة الحليب الساخن
طريقة عمل كيكة الحليب الساخن
طريقة عمل كيكة الحليب الساخن

طريقة عمل صينية السمك بالبصل والطماطم في الفرن.. تتبيلة غنية وطعم لا يقاوم

طريقة طاجن السمك بالطماطم
طريقة طاجن السمك بالطماطم
طريقة طاجن السمك بالطماطم

ألوان ترابية.. مريم أوزرلي تخطف الأنظار بإطلالة شتوية أنيقة

مريم أوزرلي
مريم أوزرلي
مريم أوزرلي

طريقة عمل كرات البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة واقتصادية يحبها الأطفال

طريقة عمل كرات البطاطس المحشية بالجبنة
طريقة عمل كرات البطاطس المحشية بالجبنة
طريقة عمل كرات البطاطس المحشية بالجبنة

فيديو

فيلم فرقة الموت

طرح الإعلان التشويقي الأول لفيلم فرقة الموت

تحذير عالم زلازل لإسرائيل

عالم زلازل يحذر إسرائيل من زلزال مــدمــ.ـر في الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد