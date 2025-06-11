خبير سياسات دولية: استدعاء الحرس الوطني وتعبئة المارينز تجاوز لسلطات حاكم كاليفورنيا

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سواء المتعلقة بالهجرة أو الحرب التجارية، أدت إلى شعور الولايات الديمقراطية بأنها "مستهدفة".

وأضاف سنجر، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن ولاية كاليفورنيا وحاكمها تعاملا مع الأمر منذ البداية ليس فقط على أنه مطاردة للمهاجرين غير الشرعيين، مؤكدا أن الرئيس ترامب كان يسعى لإظهار العمل المشترك إلا أن فكرة استدعاء الحرس الوطني ثم تعبئة المارينز تعد "تجاوزا لسلطات حاكم كاليفورنيا طبقًا للأبعاد القانونية".

وأكد سنجر أن الرئيس الأمريكي، بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية، له الحق في استدعاء الحرس الوطني، لكن ذلك مشروط بوجود تعريف واضح بأنه تمرد أو عصيان.

وتابع قائلا : لم يتم الإقرار بأن ما يحدث في كاليفورنيا أو لوس أنجلوس يعد عصيانا أو تمردا.