خبير علاقات دولية: 60% من سكان كاليفورنيا صوتوا لكامالا هاريس ضد ترامب بالانتخابات الأخيرة

قال الدكتور حسام البقيعي، خبير العلاقات الدولية، إن الأحداث الجارية في ولاية كاليفورنيا بدأت يوم الجمعة الماضي بعد قرار الرئيس ترامب نشر قوات الحرس الوطني في الولاية دون الرجوع إلى حاكمها.

وأشار البقيعي، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز" اليوم، إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ عام 1965 التي يتم فيها نشر الحرس الوطني دون موافقة حاكم الولاية.

وأضاف أن ولاية كاليفورنيا لها وضع خاص كون حاكمها ديمقراطيا، وهي تعد معقلا رئيسيا للديمقراطيين في الانتخابات الأخيرة، حيث صوت حوالي 60% من سكانها لكامالا هاريس ضد ترامب.

وأوضح أن الوضع يتفاقم الان في يومه الخامس، مشيرا إلى ما وصفه باستغلال الرئيس ترامب لسلطاته الفيدرالية بموجب قانون يعود لعام 1807، والذي يسمح بتدخل الحرس الوطني.



وأشار البقيعي إلى أن ولاية كاليفورنيا تضم ما يقرب من 11 مليون مهاجر، نصفهم تقريبا من المكسيك نظرا لقربها الجغرافي، ومعظمهم مهاجرون غير شرعيين، مؤكدا أن هذا الإجراء كان متوقعا أن يقابل برد فعل عنيف، لأنه يمثل تجاوزا لسلطات الرئيس من ناحية، وعدم تنسيق أو ترتيب مع حاكم الولاية من ناحية أخرى.