منتصف النهار يسلط الضوء على انطلاق أعمال منتدى أوسلو للسلام.. والتظاهرات في الولايات المتحدة.. وشهداء "منتظري المساعدات"

سلط برنامج "منتصف النهار" الذي تقدمه الإعلامية هاجر جلال، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، على ارتقاء عشرات الشهداء من منتظري المساعدات، انطلاق أعمال منتدى أوسلو للسلام، واجتياح التظاهرات الولايات المتحدة الأمريكية.



ففي اليوم السادس والثمانين من استئناف حرب الإبادة على غزة، ارتكب جيش الاحتلال مجزرة جديدة أسقطت أكثر من ثلاثين شهيدا في استهدافه لمنتظري المساعدات، قرب محور نتساريم الفاصل بين شمال القطاع غزة وجنوبه. في جريمة جديدة بحق الساعين للحصول على ما يسد رمقهم داخل ما يُسمى مراكز المساعدات التي توزعها الشركة الأمريكية.

وفي سياق متصل، يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تصويتا على حل الكنيست، بينما هدد شركاء رئيسين في الائتلاف بإسقاط الحكومة، وذلك بعدما اتفقت المعارضة على تقديم مشروع القانون للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية اليوم.

وفي أوسلو، انطلقت اليوم أعمال منتدى أوسلو للسلام بمشاركة وزراء خارجية مصر وإيران وسوريا والسعودية وسلطنة عمان، وذلك لمناقشة وقف إطلاق النار وجهود السلام وحل النزاعات.

وأكد وزير الخارجية المصري د. بدر عبد العاطي أمام المنتدى، الالتزام المصري الراسخ بإنهاء الحرب على غزة وضمان وقف إطلاق نار دائم وتسهيل نفاذ المساعدات، موضحا أن عرقلة إسرائيل للمساعدات الإنسانية تعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني.

ومن جديد، تصدرت لوس أنجلوس المشهد الأمريكي، ولكن هذه المرة في مواجهة مباشرة بين الشارع والبيت الأبيض.

وفى ظل حملات أمنية، واحتجاجات غاضبة، تتسع رقعة التوتر بين الحكومة الفيدرالية والإدارة المحلية بالولايات التي تشهد موجة من الاحتجاجات، بينما يسابق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الزمن لتمرير ميزانيته المثيرة للجدل، مستفيدًا من واقع مشتعل.. لمزيد من تفاصيل الأزمة الأمريكية نتابع التفاصيل في التقرير التالي.