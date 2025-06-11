رئيس وزراء إسرائيل السابق وقيادي بحركة فتح يدعوان لتنفيذ حل الدولتين

التقي رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود اولمرت مع القيادي بحركة فتح ناصر القدوة،والذي كان على صلة قريبة من الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات بفرانس 24 اليوم الأربعاء.

تنفيذ حل الدولتين

لمناقشة حلول الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية المندلعة منذ أكتوبر عام 2023 ورفض الطرفان فكرة حل الدولة الواحدة التي يتم طرحها في بعض الأوقات كحل للأزمة.

ودعا أولمرت،والقدوة إلى تنفيذ حل الدولتين وهو ممكن ليعيش الطرفان في سلام حقيقي وقال أولمرت بإن هناك شخص وحيد بالعالم يمكنه تنفيذ حل الدولتين،وهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة المشاركة في مفاوضات حقيقية لتنفيذ حل الدولتين.

نتنياهو عقبة السلام

وعبر أولمرت عن مخاوفه بإن من سيقوم بإفشال جهود السلام وتنفيذ حل الدولتين هو نتنياهو.

وخلال تطورات أحداث الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية وارتفاع وتيرتها قال السيناتور الأمريكي تشاك شومر بوقت سابق بإن نتنياهو عقبة السلام بالشرق الأوسط.

المعارضة الإسرائيلية

وتشهد دولة الاحتلال الإسرائيلية بالوقت الحالي تحرك من المعارضة الإسرائيلية لحل الكنيست الإسرائيلي الذي سيؤدى لاسقاط حكومة نتنياهو التي تستمر بالحرب دون مبرر وحالة موافقة أغلبية الكنيست على حله سيتم تقرير التصويت ثلاث مرات بثلاث جلسات منفصلة حتي يتم تنفيذه،وعندها ستجرى انتخابات بإسرائيل حول منصب رئيس الوزراء.